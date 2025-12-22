Барыс уступил «Сочи» и прервал серию с набранными баллами

Стартовый отрезок прошёл под диктовку гостей, которые создали три гола усилиями Дениса Венгрыжановского, Даниила Сероуха и Артёма Волкова. Такое развитие событий вынудило тренерский штаб астанчан бросить в игру Никиту Бояркина, который в этом сезоне впервые появился на льду «Барыс Арены». Между взятиями ворот хозяев вклинился гол Семёна Симонова, который продлил свою снайперскую серию до трёх матчей.