Барыс уступил «Сочи» и прервал серию с набранными баллами

В следующем матче 23 декабря казахстанский коллектив примет на домашнем льду «Трактор».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 дек — Sputnik. «Барыс» открыл заключительную домашнюю серию 2025 года встречей с «Сочи».

По медицинским причинам встречу пропускал Эмиль Галимов, вместо него был заявлен Максим Мухаметов.

Стартовый отрезок прошёл под диктовку гостей, которые создали три гола усилиями Дениса Венгрыжановского, Даниила Сероуха и Артёма Волкова. Такое развитие событий вынудило тренерский штаб астанчан бросить в игру Никиту Бояркина, который в этом сезоне впервые появился на льду «Барыс Арены». Между взятиями ворот хозяев вклинился гол Семёна Симонова, который продлил свою снайперскую серию до трёх матчей.

Во второй двадцатиминутке Кэмерон Ли упрочил преимущество «Сочи». А незадолго до финальной сирены итоговый счёт установил тот же Венгрыжановский, оформивший дубль.

23 декабря казахстанский коллектив примет на домашнем льду «Трактор».

Барыс
1:5
1:3, 0:1, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8136 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Михайлов
Вратари
Андрей Шутов
(00:00-10:24)
Павел Хомченко
Никита Бояркин
(c 10:24)
1-й период
03:16
Денис Венгрыжановский
(Ноэль Хофенмайер, Сергей Попов)
04:51
Даниил Сероух
(Илья Николаев, Ноэль Хофенмайер)
05:16
Семен Симонов
(Всеволод Логвин, Райлли Уолш)
06:53
Макс Эллис
10:24
Артем Волков
(Макс Эллис, Дмитрий Кагарлицкий)
16:32
Дмитрий Кагарлицкий
17:00
Майк Веккионе
2-й период
20:04
Мэйсон Морелли
26:20
Рафаэль Бикмуллин
31:21
Даниил Сероух
34:06
Кэмерон Ли
(Матвей Гуськов, Макс Эллис)
3-й период
41:53
Уильям Биттен
52:18
Кэмерон Ли
58:41
Денис Венгрыжановский
(Кэмерон Ли, Сергей Попов)
Статистика
Барыс
Сочи
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит