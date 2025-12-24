Ричмонд
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру»

Уфимцы вели 2:0.

Источник: БЕЛТА

Накануне уфимский «Салават Юлаев» начал последнюю в году домашнюю серию Чемпионата КХЛ сезона 2025/26. Он играл с хабаровским «Амуром».

Уфимцы повели после первого периода 2:0 после голов Жаровского и Кузнецова.

Но во втором отрезке хабаровчане счет сравняли, а незадолго до финального свистка и вовсе вышли вперед — 3:2. На последних секундах еще одна шайба побывала в пустых уже воротах уфимцев — 2:4.

Следующий матч с тем же «Амуром» пройдет в Уфе 26 декабря.

Салават Юлаев
2:4
2:0, 0:2, 0:2
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
23.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7655 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-57:32)
Максим Дорожко
Семен Вязовой
(58:06-58:25)
Семен Вязовой
(c 59:50)
1-й период
04:11
Александр Жаровский
(Егор Сучков, Артем Горшков)
10:34
Максим Кузнецов
(Артем Горшков)
10:51
Игнат Коротких
13:36
Максим Кузнецов
2-й период
21:28
Командный штраф
28:05
Илья Талалуев
35:27
Кирилл Слепец
(Егор Воронков, Виктор Балдаев)
39:58
Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
3-й период
48:43
Евгений Свечников
52:49
Сергей Варлов
53:19
Игнат Коротких
54:08
Максим Кузнецов
54:41
Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
59:50
Алекс Гальченюк
(Кирилл Петьков)
Статистика
Салават Юлаев
Амур
Штрафное время
8
11
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит