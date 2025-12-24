«Шанхай Дрэгонс» прервал серию поражений в КХЛ победой над «Спартаком»

Московский «Спартак» проиграл «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ в Санкт-Петербурге, где с этого сезона базируется китайский клуб.
В основное время у хозяев льда забили Бен Харпур (на седьмой минуте), Райли Саттер (28) и Трой Джозефс (40). Победный буллит на счету Кирилла Рассказова.
«Спартак» ответил дублем Михаила Мальцева (16, 50), еще один гол у Александра Пашина (10). В овертайме Лукас Локхарт не реализовал буллит, в серии послематчевых бросков гости не забили Андрею Карееву ни разу.
В предыдущих матчах с петербургским СКА (2:1) и «Дрэгонс» (3:1) спартаковцы пропускали первыми, но им удавалось победить.
У «Спартака» первый проигрыш за три матча, у китайского клуба прервалась четырехматчевая серия поражений.
В другом матче дня омский «Авангард» в овертайме победил нижнекамский «Нефтехимик» — 4:3.
Жерар Галлан
Алексей Жамнов
Андрей Кареев
Александр Георгиев
06:11
Бен Харпур
(Трой Джозефс, Остин Вагнер)
09:24
Александр Пашин
(Михаил Мальцев)
14:42
Спенсер Фу
15:46
Михаил Мальцев
19:46
Ник Меркли
25:32
Кристиан Ярош
27:34
Райли Саттер
(Никита Попугаев)
39:12
Трой Джозефс
(Владислав Валенцов, Остин Вагнер)
40:00
Ник Меркли
49:41
Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Даниил Орлов)
52:16
Даниил Иванов
62:21
Владислав Валенцов
победный бросок: 4354
(Шанхай Дрэгонс)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит