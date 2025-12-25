Три очка Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Амур»

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (7-я минута), Девин Броссо (40), Александр Жаровский (50), который отметился двумя результативными передачами, и Джек Родуолд (53). У «Амура» отличились Ярослав Дыбленко (33) и Кирилл Петьков (44).