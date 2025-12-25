Ричмонд
Три очка Жаровского помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Амур»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» переиграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (7-я минута), Девин Броссо (40), Александр Жаровский (50), который отметился двумя результативными передачами, и Джек Родуолд (53). У «Амура» отличились Ярослав Дыбленко (33) и Кирилл Петьков (44).

«Салават Юлаев» (35 очков) идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (36) располагается строчкой выше.

В следующем матче «Салават Юлаев» 28 декабря примет череповецкую «Северсталь», «Амур» днем ранее на выезде сыграет против астанинского «Барыса».

Салават Юлаев
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Вратари
Семен Вязовой
Максим Дорожко
(00:00-42:22)
Максим Дорожко
(c 43:12)
1-й период
06:13
Егор Сучков
(Александр Жаровский, Джек Родуолд)
16:04
Девин Броссо
18:54
Дин Стюарт
2-й период
32:01
Ярослав Дыбленко
(Кирилл Ураков, Кирилл Петьков)
38:05
Максим Дорожко
39:47
Девин Броссо
(Александр Хохлачев, Александр Жаровский)
3-й период
43:12
Кирилл Петьков
(Иван Мищенко, Евгений Грачев)
44:39
Дин Стюарт
44:39
Илья Талалуев
49:15
Александр Жаровский
(Евгений Кулик, Егор Сучков)
52:58
Джек Родуолд
(Семен Вязовой, Девин Броссо)
58:30
Александр Филатьев
Статистика
Салават Юлаев
Амур
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит