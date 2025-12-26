«Северсталь» выиграла третий матч с «Сочи» в сезоне КХЛ

Ранее в этом сезоне «Северсталь» выиграла обе встречи с «Сочи» (3:0, 5:4 ОТ). Команда Андрея Козырева с 53 очками занимает 2-е место на Западе. «Сочи» с 26 баллами идет на 10-й позиции.