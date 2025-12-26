Ричмонд
«Северсталь» выиграла третий матч с «Сочи» в сезоне КХЛ

Хоккеисты «Северстали» одержали волевую победу над «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча в Череповце завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе хозяев площадки шайбы забросили Кирилл Танков, Руслан Абросимов, Илья Иванцов и Томас Грегуар. У южан отличились Дмитрий Кагарлицкий, Ноэль Хефенмайер и Макс Эллис.

Ранее в этом сезоне «Северсталь» выиграла обе встречи с «Сочи» (3:0, 5:4 ОТ). Команда Андрея Козырева с 53 очками занимает 2-е место на Западе. «Сочи» с 26 баллами идет на 10-й позиции.

28 декабря «Северсталь» на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» примет СКА.

Северсталь
4:3
1:2, 1:1, 1:0
ОТ
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4156 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Михайлов
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-60:59)
Павел Хомченко
(00:00-60:59)
1-й период
04:18
Дмитрий Кагарлицкий
(Матвей Гуськов)
14:06
Кирилл Танков
(Адам Лишка, Янни Калдис)
19:45
Ноэль Хофенмайер
(Николай Поляков)
2-й период
24:23
Матвей Гуськов
24:38
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Никита Камалов)
30:30
Макс Эллис
(Кэмерон Ли)
32:06
Дмитрий Кагарлицкий
32:25
Данил Мокрушев
36:30
Александр Скоренов
3-й период
50:25
Денис Венгрыжановский
54:14
Илья Иванцов
(Николай Чебыкин, Александр Скоренов)
Овертайм
60:59
Томас Грегуар
(Кирилл Танков, Николай Чебыкин)
Статистика
Северсталь
Сочи
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит