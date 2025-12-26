Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.36
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

«Салават Юлаев» взял реванш у хабаровчан

Уфимцы выиграли ровно с таким же счетом.

Источник: БЕЛТА

Накануне уфимский «Салават Юлаев» сыграл второй домашний матч против хабаровского «Амура» в рамках Чемпионата КХЛ сезона 2025/26. Уфимцам удалось взять реванш за поражение в первой игре.

С тем же счетом, но в уфимскую пользу, завершился второй поединок — 4:2. На этот раз голы за уфимцев забили Сучков, Броссо, Жаровский и Родуолд. Причем дважды гости сравнивали счет.

28 декабря СЮ примет череповецкую «Северсталь».

Салават Юлаев
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7544 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Вратари
Семен Вязовой
Максим Дорожко
(00:00-42:22)
Максим Дорожко
(c 43:12)
1-й период
06:13
Егор Сучков
(Александр Жаровский, Джек Родуолд)
16:04
Девин Броссо
18:54
Дин Стюарт
2-й период
32:01
Ярослав Дыбленко
(Кирилл Ураков, Кирилл Петьков)
38:05
Максим Дорожко
39:47
Девин Броссо
(Александр Хохлачев, Александр Жаровский)
3-й период
43:12
Кирилл Петьков
(Иван Мищенко, Евгений Грачев)
44:39
Дин Стюарт
44:39
Илья Талалуев
49:15
Александр Жаровский
(Евгений Кулик, Егор Сучков)
52:58
Джек Родуолд
(Семен Вязовой, Девин Броссо)
58:30
Александр Филатьев
Статистика
Салават Юлаев
Амур
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит