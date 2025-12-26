«Салават Юлаев» взял реванш у хабаровчан

Накануне уфимский «Салават Юлаев» сыграл второй домашний матч против хабаровского «Амура» в рамках Чемпионата КХЛ сезона 2025/26. Уфимцам удалось взять реванш за поражение в первой игре.
С тем же счетом, но в уфимскую пользу, завершился второй поединок — 4:2. На этот раз голы за уфимцев забили Сучков, Броссо, Жаровский и Родуолд. Причем дважды гости сравнивали счет.
28 декабря СЮ примет череповецкую «Северсталь».
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7544 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Александр Андриевский
Вратари
Семен Вязовой
Максим Дорожко
(00:00-42:22)
Максим Дорожко
(c 43:12)
1-й период
06:13
Егор Сучков
(Александр Жаровский, Джек Родуолд)
16:04
Девин Броссо
18:54
Дин Стюарт
2-й период
32:01
Ярослав Дыбленко
(Кирилл Ураков, Кирилл Петьков)
38:05
Максим Дорожко
39:47
Девин Броссо
(Александр Хохлачев, Александр Жаровский)
3-й период
43:12
Кирилл Петьков
(Иван Мищенко, Евгений Грачев)
44:39
Дин Стюарт
44:39
Илья Талалуев
49:15
Александр Жаровский
(Евгений Кулик, Егор Сучков)
52:58
Джек Родуолд
(Семен Вязовой, Девин Броссо)
58:30
Александр Филатьев
Статистика
Салават Юлаев
Амур
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит