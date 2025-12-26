«Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче после продления Разина

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» по буллитам победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбу забросил Николай Прохоркин (42-я минута). У «Металлурга» отличился Люк Джонсон (26). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Прохоркин.
Отметившийся ассистом нападающий «Металлурга» Никита Коротков сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.
Ранее в пятницу магнитогорская команда объявила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным до конца сезона-2027/28.
«Металлург» прервал победную серию из трех матчей в КХЛ. Магнитогорская команда с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард», набрав 53 балла, поднялся на второе место. Омский клуб одержал четвертую победу подряд.
В следующем матче «Авангард» 28 декабря дома встретится с тольяттинской «Ладой», днем позднее «Металлург» примет челябинский «Трактор».
Ги Буше
Андрей Разин
Никита Серебряков
Александр Смолин
05:48
Игорь Мартынов
13:31
Дерек Барак
16:50
Наиль Якупов
25:21
Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
28:21
Артем Блажиевский
30:35
Егор Коробкин
41:32
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский)
59:02
Семен Чистяков
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит