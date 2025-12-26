«Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче после продления Разина

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбу забросил Николай Прохоркин (42-я минута). У «Металлурга» отличился Люк Джонсон (26). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Прохоркин.