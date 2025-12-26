Ричмонд
«Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче после продления Разина

«Металлург» по буллитам проиграл «Авангарду» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» по буллитам победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Авангарда» шайбу забросил Николай Прохоркин (42-я минута). У «Металлурга» отличился Люк Джонсон (26). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Прохоркин.

Отметившийся ассистом нападающий «Металлурга» Никита Коротков сыграл 300-й матч в карьере в КХЛ.

Ранее в пятницу магнитогорская команда объявила о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным до конца сезона-2027/28.

«Металлург» прервал победную серию из трех матчей в КХЛ. Магнитогорская команда с 60 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард», набрав 53 балла, поднялся на второе место. Омский клуб одержал четвертую победу подряд.

В следующем матче «Авангард» 28 декабря дома встретится с тольяттинской «Ладой», днем позднее «Металлург» примет челябинский «Трактор».

Авангард
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
26.12.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Андрей Разин
Вратари
Никита Серебряков
Александр Смолин
1-й период
05:48
Игорь Мартынов
13:31
Дерек Барак
16:50
Наиль Якупов
2-й период
25:21
Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Никита Коротков)
28:21
Артем Блажиевский
30:35
Егор Коробкин
3-й период
41:32
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский)
59:02
Семен Чистяков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Статистика
Авангард
Металлург Мг
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит