Минские динамовцы уступили СКА и прервали серию из девяти игр с набранными очками

В пятницу, 26 декабря, «зубры» принимали СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева оказались в положении отстающих уже на шестой минуте матча, а в середине стартовой трети пропустили во второй раз. В следующем отрезке игры минчане усилили давление на чужие ворота и нанесли втрое больше бросков, нежели соперник (19 против 6), однако этот штурм результатов не принес. «Армейцы», в свою очередь, воспользовались одним из редких шансов и довели разрыв в счете до крупного — 3:0.
За десять минут до конца третьего периода «зубры» получили право на игру в большинстве, после чего тренерский штаб хозяев заменил голкипера на шестого полевого игрока. Риск оправдался — двадцатый гол в сезоне провел лучший бомбардир минчан Сэм Энас. Увы, это результативное действие оказалось для «Динамо» последним в матче, а за 50 секунд до сирены петербуржцы поразили пустые ворота. Итог игры — поражение «зубров» со счетом 1:4.
В двух предыдущих играх на родном льду минчане забрасывали по семь шайб. Хоккеисты столичного клуба прервали серию с набранными очками, которая насчитывала девять игр. Подопечные Дмитрия Квартальнова делят второе место в таблице Западной конференции с «Северсталью», у обеих команд по 53 балла. Заключительный поединок домашней серии «зубры» проведут 28 декабря против московских одноклубников. Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17.10.
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Закари Фукале
Сергей Иванов
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит