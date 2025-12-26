Минские динамовцы уступили СКА и прервали серию из девяти игр с набранными очками

В пятницу, 26 декабря, «зубры» принимали СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева оказались в положении отстающих уже на шестой минуте матча, а в середине стартовой трети пропустили во второй раз. В следующем отрезке игры минчане усилили давление на чужие ворота и нанесли втрое больше бросков, нежели соперник (19 против 6), однако этот штурм результатов не принес. «Армейцы», в свою очередь, воспользовались одним из редких шансов и довели разрыв в счете до крупного — 3:0.