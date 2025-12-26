Ричмонд
Минские динамовцы уступили СКА и прервали серию из девяти игр с набранными очками

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в финальной домашней серии календарного года в Континентальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 26 декабря, «зубры» принимали СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева оказались в положении отстающих уже на шестой минуте матча, а в середине стартовой трети пропустили во второй раз. В следующем отрезке игры минчане усилили давление на чужие ворота и нанесли втрое больше бросков, нежели соперник (19 против 6), однако этот штурм результатов не принес. «Армейцы», в свою очередь, воспользовались одним из редких шансов и довели разрыв в счете до крупного — 3:0.

За десять минут до конца третьего периода «зубры» получили право на игру в большинстве, после чего тренерский штаб хозяев заменил голкипера на шестого полевого игрока. Риск оправдался — двадцатый гол в сезоне провел лучший бомбардир минчан Сэм Энас. Увы, это результативное действие оказалось для «Динамо» последним в матче, а за 50 секунд до сирены петербуржцы поразили пустые ворота. Итог игры — поражение «зубров» со счетом 1:4.

В двух предыдущих играх на родном льду минчане забрасывали по семь шайб. Хоккеисты столичного клуба прервали серию с набранными очками, которая насчитывала девять игр. Подопечные Дмитрия Квартальнова делят второе место в таблице Западной конференции с «Северсталью», у обеих команд по 53 балла. Заключительный поединок домашней серии «зубры» проведут 28 декабря против московских одноклубников. Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17.10.

Динамо Мн
1:4
0:0, 0:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
26.12.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Закари Фукале
Сергей Иванов
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит