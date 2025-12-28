Главный тренер «Динамо» Квартальнов проводит тысячный матч в КХЛ

Кроме того, с 2023 года Дмитрий Квартальнов возглавляет национальную сборную Беларуси по хоккею. В бытность игроком он выступал в чемпионатах СССР, России, Швейцарии, Австрии, Германии и Финляндии, а также отыграл два сезона за «Бостон» в Национальной хоккейной лиге.