Главный тренер «Динамо» Квартальнов проводит тысячный матч в КХЛ

Юбилейный поединок 59-летнего российского специалиста пришелся на матч минского и московского «Динамо». Тренерскую карьеру Квартальнов начал в 2009 году в череповецкой «Северстали», далее он возглавлял новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». В предыдущих 999 матчах наставник одержал рекордные для КХЛ 611 побед.
С «армейцами» Квартальнов выигрывал Кубок Континента, становился чемпионом России и признавался лучшим тренером лиги. С 2023 года Дмитрий Квартальнов работает главным тренером минского «Динамо». В минувшем сезоне специалист привел столичный клуб к лучшему в истории результату в КХЛ: «зубры» заняли четвертое место в Западной конференции по итогам регулярки и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.
Кроме того, с 2023 года Дмитрий Квартальнов возглавляет национальную сборную Беларуси по хоккею. В бытность игроком он выступал в чемпионатах СССР, России, Швейцарии, Австрии, Германии и Финляндии, а также отыграл два сезона за «Бостон» в Национальной хоккейной лиге.