Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
2
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.30
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
4
:
СКА
3
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.58
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.35
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Главный тренер «Динамо» Квартальнов проводит тысячный матч в КХЛ

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов первым в истории КХЛ добрался до отметки в тысячу матчей в лиге в роли наставника, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: https://hockey.by

Юбилейный поединок 59-летнего российского специалиста пришелся на матч минского и московского «Динамо». Тренерскую карьеру Квартальнов начал в 2009 году в череповецкой «Северстали», далее он возглавлял новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». В предыдущих 999 матчах наставник одержал рекордные для КХЛ 611 побед.

С «армейцами» Квартальнов выигрывал Кубок Континента, становился чемпионом России и признавался лучшим тренером лиги. С 2023 года Дмитрий Квартальнов работает главным тренером минского «Динамо». В минувшем сезоне специалист привел столичный клуб к лучшему в истории результату в КХЛ: «зубры» заняли четвертое место в Западной конференции по итогам регулярки и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

Кроме того, с 2023 года Дмитрий Квартальнов возглавляет национальную сборную Беларуси по хоккею. В бытность игроком он выступал в чемпионатах СССР, России, Швейцарии, Австрии, Германии и Финляндии, а также отыграл два сезона за «Бостон» в Национальной хоккейной лиге.

