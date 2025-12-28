Ричмонд
Минские динамовцы победили в тысячном матче Квартальнова и вышли в лидеры Запада

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в финальном домашнем матче календарного года в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Последним гостем «Минск-Арены» в 2025 году было московское «Динамо». Для наставника «зубров» Дмитрия Квартальнова этот поединок стал тысячным в роли главного тренера за 16 лет в КХЛ. Хозяева открыли счет на десятой минуте матча, точный бросок нанес Вадим Шипачев, набравший 996-й балл за карьеру в лиге. За 16 секунд до ухода на перерыв перевес минчан удвоил Никита Пышкайло.

В следующем периоде Сэм Энас огорчил гостей в третий раз. Американец забросил шайбу в четвертом матче кряду, результативные серии также продлили партнеры Сэма по звену Виталий Пинчук и Алекс Лимож. В конце игрового отрезка форвард хозяев Вадим Мороз дважды подряд нарушил правила в общей сложности на семь минут штрафа, москвичи реализовали большинство один раз.

В заключительной трети Энас оформил дубль, также чужие ворота поразил Сергей Кузнецов, оба раза в роли ассистента выступил Тай Смит. Дважды в этой 20-минутке отличились и хоккеисты соперника, финальная сирена в итоге зафиксировала победу минского «Динамо» — 5:3. Менее недели назад подопечные Дмитрия Квартальнова на своем льду разгромили москвичей со счетом 7:1.

Всего в домашней серии «зубры» набрали шесть очков из восьми возможных и вышли в лидеры Западной конференции. «Северсталь» и «Локомотив» отстают на один балл. Последний матч в 2025 году столичный клуб проведет 30 декабря в гостях у «Салавата» Юлаева. Встреча в Уфе начнется в 17.00.

Динамо Мн
5:3
2:0, 1:1, 2:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:48)
Владислав Подъяпольский
(c 59:53)
1-й период
09:31
Вадим Шипачев
(Даниил Липский, Вадим Мороз)
10:09
Сергей Кузнецов
10:09
Антон Слепышев
19:44
Никита Пышкайло
(Джош Брук, Илья Усов)
2-й период
33:37
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
33:53
Брэйди Лайл
33:53
Вадим Мороз
33:53
Артем Сергеев
34:45
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
35:11
Антон Слепышев
39:03
Вадим Мороз
3-й период
42:09
Артем Швец-Роговой
44:01
Сэм Энас
(Тай Смит, Николас Мелош)
46:39
Никита Пышкайло
47:58
Игорь Ожиганов
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
52:39
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Даниил Сотишвили)
58:48
Николас Мелош
59:52
Артем Швец-Роговой
(Семен Дер-Аргучинцев)
Статистика
Динамо Мн
Динамо М
Штрафное время
18
11
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит