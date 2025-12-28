Минские динамовцы победили в тысячном матче Квартальнова и вышли в лидеры Запада

Последним гостем «Минск-Арены» в 2025 году было московское «Динамо». Для наставника «зубров» Дмитрия Квартальнова этот поединок стал тысячным в роли главного тренера за 16 лет в КХЛ. Хозяева открыли счет на десятой минуте матча, точный бросок нанес Вадим Шипачев, набравший 996-й балл за карьеру в лиге. За 16 секунд до ухода на перерыв перевес минчан удвоил Никита Пышкайло.