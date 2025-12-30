Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
0
:
Сибирь
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
7.10
П2
1.15
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.37
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.54
П2
4.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.33
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
2
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Тренер китайского клуба КХЛ пропустит матч со СКА по состоянию здоровья

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан пропустит выездной матч против СКА. Обязанности главного тренера во время игры в Санкт-Петербурге исполнит Майк Келли.

Источник: РБК Спорт

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан пропустит предстоящий матч против петербургского СКА по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Исполнять обязанности главного тренера во время игры будет Майк Келли. В официальном заявлении команды пожелали Галлану здоровья и скорейшего возвращения к работе.

«Шанхай Дрэгонс» занимают девятое место в Западной конференции с 39 очками после 38 матчей. Команда одержала лишь одну победу в шести последних играх. СКА располагается на седьмой позиции, набрав 45 очков.

Матч состоится 30 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Хоккей. КХЛ
30.12
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.33
П2
1.95