Тренер китайского клуба КХЛ пропустит матч со СКА по состоянию здоровья

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан пропустит предстоящий матч против петербургского СКА по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба китайского клуба.
Исполнять обязанности главного тренера во время игры будет Майк Келли. В официальном заявлении команды пожелали Галлану здоровья и скорейшего возвращения к работе.
«Шанхай Дрэгонс» занимают девятое место в Западной конференции с 39 очками после 38 матчей. Команда одержала лишь одну победу в шести последних играх. СКА располагается на седьмой позиции, набрав 45 очков.
Матч состоится 30 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.