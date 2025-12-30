Ричмонд
Минские динамовцы встретят Новый год в ранге лидеров Запада после победы над «Салаватом Юлаевым»

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в Уфе выиграли заключительный матч календарного года в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Динамо" Минск

Последним соперником «зубров» в 2025 году стал «Салават Юлаев». В первом и втором периодах минчане по разу играли в большинстве, и в обоих случаях воспользовались шансами. В стартовой трети точный бросок нанес Виталий Пинчук, в следующей 20-минутке поздравления принимал капитан клуба Андрей Стась. Пинчук и ассистировавший ему Сэм Энас продлили результативные серии до пяти матчей.

Спустя 46 секунд после начала третьего игрового отрезка уфимцы сократили отставание до минимума, а еще через семь минут сравняли цифры. Встреча перешла в овертайм, который «зубры» начали в формате «4 на 3» после нарушения у «Салавата». Победу минчанам со счетом 3:2 принес Вадим Шипачев, который набрал 998-й балл в карьере в КХЛ.

Столичный клуб заработал 57 очков в 39 играх сезона — праздновать Новый год подопечные Дмитрия Квартальнова будут в статусе лидеров Западной конференции. Первый поединок в 2026 году «Динамо» проведет 4 января в гостях у челябинского «Трактора».

Салават Юлаев
2:3
0:1, 0:1, 2:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
30.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Семен Вязовой
Василий Демченко
1-й период
09:09
Шелдон Ремпал
09:36
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Сэм Энас)
17:06
Тай Смит
2-й период
22:29
Алексей Василевский
25:52
Андрей Стась
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
38:31
Тай Смит
3-й период
40:46
Алексей Василевский
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
45:30
Джош Брук
45:30
Сергей Кузнецов
47:07
Александр Жаровский
47:24
Джек Родуолд
(Дин Стюарт, Шелдон Ремпал)
Овертайм
60:00
Денис Ян
60:52
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Сэм Энас)
Статистика
Салават Юлаев
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит