Минские динамовцы встретят Новый год в ранге лидеров Запада после победы над «Салаватом Юлаевым»

Спустя 46 секунд после начала третьего игрового отрезка уфимцы сократили отставание до минимума, а еще через семь минут сравняли цифры. Встреча перешла в овертайм, который «зубры» начали в формате «4 на 3» после нарушения у «Салавата». Победу минчанам со счетом 3:2 принес Вадим Шипачев, который набрал 998-й балл в карьере в КХЛ.