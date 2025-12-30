Минские динамовцы встретят Новый год в ранге лидеров Запада после победы над «Салаватом Юлаевым»

Последним соперником «зубров» в 2025 году стал «Салават Юлаев». В первом и втором периодах минчане по разу играли в большинстве, и в обоих случаях воспользовались шансами. В стартовой трети точный бросок нанес Виталий Пинчук, в следующей 20-минутке поздравления принимал капитан клуба Андрей Стась. Пинчук и ассистировавший ему Сэм Энас продлили результативные серии до пяти матчей.
Спустя 46 секунд после начала третьего игрового отрезка уфимцы сократили отставание до минимума, а еще через семь минут сравняли цифры. Встреча перешла в овертайм, который «зубры» начали в формате «4 на 3» после нарушения у «Салавата». Победу минчанам со счетом 3:2 принес Вадим Шипачев, который набрал 998-й балл в карьере в КХЛ.
Столичный клуб заработал 57 очков в 39 играх сезона — праздновать Новый год подопечные Дмитрия Квартальнова будут в статусе лидеров Западной конференции. Первый поединок в 2026 году «Динамо» проведет 4 января в гостях у челябинского «Трактора».
Виктор Козлов
Дмитрий Квартальнов
Семен Вязовой
Василий Демченко
09:09
Шелдон Ремпал
09:36
Виталий Пинчук
(Тай Смит, Сэм Энас)
17:06
Тай Смит
22:29
Алексей Василевский
25:52
Андрей Стась
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
38:31
Тай Смит
40:46
Алексей Василевский
(Александр Жаровский, Шелдон Ремпал)
45:30
Джош Брук
45:30
Сергей Кузнецов
47:07
Александр Жаровский
47:24
Джек Родуолд
(Дин Стюарт, Шелдон Ремпал)
60:00
Денис Ян
60:52
Вадим Шипачев
(Тай Смит, Сэм Энас)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит