«Северсталь» в третий раз за сезон обыграла аутсайдера КХЛ

Матч проходил в Череповце и закончился со счетом 4:2. У хозяев дубли оформили Давид Думбадзе (9-я и 59-я минута) и Руслан Абросимов (17, 49), который впервые набрал 30 очков за сезон в лиге.
У «Лады» заброшенными шайбами отличились Райли Савчук (35) и Томаш Юрчо (53).
В текущем сезоне команды провели третью встречу из четырех. В предыдущих двух матчах победа была за череповецким клубом (2:0, 2:3).
После победы «Северсталь» поднялась в турнирной таблице и стала лидером Западной конференции, на счету команды 57 очков. «Лада» расположилась на последнем, 11-м месте, набрав 26 очков.
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Павел Десятков
Вратари
Всеволод Скотников
Александр Трушков
(00:00-37:29)
Александр Трушков
(38:00-58:32)
Александр Трушков
(c 58:55)
1-й период
03:39
Андрей Алтыбармакян
08:57
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
13:55
Николай Буренов
15:23
Алекс Коттон
16:25
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Илья Иванцов)
2-й период
33:57
Руслан Абросимов
35:00
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
38:00
Владимир Грудинин
3-й период
48:21
Алекс Коттон
48:31
Руслан Абросимов
(Никита Камалов, Томас Грегуар)
52:48
Томаш Юрчо
(Максим Белоусов, Андрей Алтыбармакян)
58:55
Давид Думбадзе
Статистика
Северсталь
Лада
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит