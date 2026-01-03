Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.44
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.90
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус
3
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.32
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
10.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

«Северсталь» в третий раз за сезон обыграла аутсайдера КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала третью победу над тольяттинской «Ладой» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РБК Спорт

Матч проходил в Череповце и закончился со счетом 4:2. У хозяев дубли оформили Давид Думбадзе (9-я и 59-я минута) и Руслан Абросимов (17, 49), который впервые набрал 30 очков за сезон в лиге.

У «Лады» заброшенными шайбами отличились Райли Савчук (35) и Томаш Юрчо (53).

В текущем сезоне команды провели третью встречу из четырех. В предыдущих двух матчах победа была за череповецким клубом (2:0, 2:3).

После победы «Северсталь» поднялась в турнирной таблице и стала лидером Западной конференции, на счету команды 57 очков. «Лада» расположилась на последнем, 11-м месте, набрав 26 очков.

Северсталь
4:2
2:0, 0:1, 2:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
3.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Павел Десятков
Вратари
Всеволод Скотников
Александр Трушков
(00:00-37:29)
Александр Трушков
(38:00-58:32)
Александр Трушков
(c 58:55)
1-й период
03:39
Андрей Алтыбармакян
08:57
Давид Думбадзе
(Данил Веряев, Иван Подшивалов)
13:55
Николай Буренов
15:23
Алекс Коттон
16:25
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Илья Иванцов)
2-й период
33:57
Руслан Абросимов
35:00
Райли Савчук
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
38:00
Владимир Грудинин
3-й период
48:21
Алекс Коттон
48:31
Руслан Абросимов
(Никита Камалов, Томас Грегуар)
52:48
Томаш Юрчо
(Максим Белоусов, Андрей Алтыбармакян)
58:55
Давид Думбадзе
Статистика
Северсталь
Лада
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит