Олимпийский чемпион по хоккею Андронов объявил о завершении карьеры

«Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру, — сказал он. — Я всячески пытался оттягивать это и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь. Хочется поблагодарить его величество хоккей за все, что он мне дал. Благодарю свою семью, которая прошла со мной все взлеты и падения, удачи и неудачи, моих тренеров товарищей, с которыми я играл, со многими из них сложились дружеские отношения».