Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.20
П2
3.69
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
2
:
Авангард
4
Все коэффициенты
П1
83.00
X
19.00
П2
1.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.59
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
05.01
Флорида
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
4
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Виннипег
2
П1
X
П2

Олимпийский чемпион по хоккею Андронов объявил о завершении карьеры

Он также является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру, — сказал он. — Я всячески пытался оттягивать это и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь. Хочется поблагодарить его величество хоккей за все, что он мне дал. Благодарю свою семью, которая прошла со мной все взлеты и падения, удачи и неудачи, моих тренеров товарищей, с которыми я играл, со многими из них сложились дружеские отношения».

Андронову 36 лет, в прошлом сезоне Андронов он выступал за петербургский СКА. В июле 2025 года он был обменян в уфимский «Салават Юлаев», который расторг с ним контракт.

В составе сборной России Андронов стал чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году, бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе московского ЦСКА Андронов выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.