Евгений Кузнецов стал хоккеистом «Салавата Юлаева»

Ранее магнитогорский «Металлург» поместил нападающего в список отказов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов стал игроком уфимского «Салавата Юлаева», выступающего в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

3 января магнитогорский «Металлург» поместил Кузнецова в список отказов. «Салават Юлаев» стал единственным клубом, подавшим заявку на нападающего.

Кузнецову 33 года, он подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. В текущем сезоне нападающий провел за «Металлург» 15 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 8 голевых передач. По ходу сезона игрок неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин исключал конфликт между ним и игроком и объяснял отсутствие Кузнецова в заявке плохой формой хоккеиста.

Кузнецов был выбран «Вашингтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за «Каролину». В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

С 2009 по 2014 год Кузнецов защищал цвета челябинского «Трактора». В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина.