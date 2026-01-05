«Салават Юлаев» третий раз в сезоне обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Зоркин (11-я и 44-я минуты). У «Нефтехимика» отличился Никита Хоружев (40).
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал провел 100-й матч в КХЛ и записал на свой счет передачу. Он отметился результативными действиями в седьмом матче лиги подряд (4+10).
Уфимский клуб третий раз обыграл «Нефтехимик» по ходу текущего сезона. Счет в личных противостояниях клубов стал 3−1.
«Салават Юлаев», набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Нефтехимик» с 43 баллами располагается на пятой строчке. В следующем матче «Салават Юлаев» 8 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Нефтехимик» в этот же день дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».
Виктор Козлов
Игорь Гришин
Семен Вязовой
Ярослав Озолин
(00:00-59:18)
07:04
Максим Федотов
10:55
Никита Зоркин
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
12:29
Дамир Жафяров
13:26
Александр Жаровский
27:36
Александр Дергачев
30:17
Максим Кузнецов
35:00
Никита Хлыстов
39:28
Никита Хоружев
(Максим Федотов, Герман Точилкин)
43:54
Никита Зоркин
(Максим Кузнецов)
45:46
Шелдон Ремпал
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит