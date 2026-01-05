«Салават Юлаев» третий раз в сезоне обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Салават Юлаев», набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Нефтехимик» с 43 баллами располагается на пятой строчке. В следующем матче «Салават Юлаев» 8 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Нефтехимик» в этот же день дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».