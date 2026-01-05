Ричмонд
«Салават Юлаев» третий раз в сезоне обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» третий раз по ходу сезона обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Зоркин (11-я и 44-я минуты). У «Нефтехимика» отличился Никита Хоружев (40).

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал провел 100-й матч в КХЛ и записал на свой счет передачу. Он отметился результативными действиями в седьмом матче лиги подряд (4+10).

Уфимский клуб третий раз обыграл «Нефтехимик» по ходу текущего сезона. Счет в личных противостояниях клубов стал 3−1.

«Салават Юлаев», набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Нефтехимик» с 43 баллами располагается на пятой строчке. В следующем матче «Салават Юлаев» 8 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Нефтехимик» в этот же день дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Салават Юлаев
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
5.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Гришин
Вратари
Семен Вязовой
Ярослав Озолин
(00:00-59:18)
1-й период
07:04
Максим Федотов
10:55
Никита Зоркин
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
12:29
Дамир Жафяров
13:26
Александр Жаровский
2-й период
27:36
Александр Дергачев
30:17
Максим Кузнецов
35:00
Никита Хлыстов
39:28
Никита Хоружев
(Максим Федотов, Герман Точилкин)
3-й период
43:54
Никита Зоркин
(Максим Кузнецов)
45:46
Шелдон Ремпал
Статистика
Салават Юлаев
Нефтехимик
Штрафное время
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит