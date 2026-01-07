Московское «Динамо» впервые обыграло «Сочи» в текущем сезоне КХЛ

Нападающий Артем Швец-Роговой отыграл 400-й матч в лиге. За это время он забросил 49 шайб и отдал 71 передачу. Вратарь москвичей Владислав Подъяпольский отразил все 23 броска. Для голкипера этот шатаут стал пятым в текущем сезоне и 27-м в КХЛ.