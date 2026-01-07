Московское «Динамо» впервые обыграло «Сочи» в текущем сезоне КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забросили Магомед Шараканов (7-я минута), Максим Комтуа (39-я) и Антон Слепышев (45-я).
Нападающий Артем Швец-Роговой отыграл 400-й матч в лиге. За это время он забросил 49 шайб и отдал 71 передачу. Вратарь москвичей Владислав Подъяпольский отразил все 23 броска. Для голкипера этот шатаут стал пятым в текущем сезоне и 27-м в КХЛ.
В текущем сезоне «Динамо» дважды проиграло «Сочи» — на своем льду (2:0) и в выездном матче (3:2, в серии буллитов).
Сейчас московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 53 матчей. «Сочи» располагается на предпоследнем, 10-м месте, набрав 32 очка в 40 играх.
В следующем матче «Динамо» 12 января примет нижегородское «Торпедо». «Сочи» 9 января сыграет против тольяттинской «Лады».
Дмитрий Михайлов
Вячеслав Козлов
Павел Хомченко
Владислав Подъяпольский
06:41
Магомед Шараканов
(Джордан Уил, Дилан Сикьюра)
17:34
Дилан Сикьюра
37:17
Николай Поляков
38:15
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
38:57
Максим Комтуа
42:13
Павел Хомченко
44:10
Антон Слепышев
(Игорь Ожиганов, Семен Дер-Аргучинцев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит