Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.01
Вашингтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
08.01
Монреаль
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
08.01
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
08.01
Юта
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
08.01
Лос-Анджелес
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
4.63
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
7
:
Бостон
4
П1
X
П2

Московское «Динамо» впервые обыграло «Сочи» в текущем сезоне КХЛ

Московское «Динамо» впервые в текущем сезоне выиграло у «Сочи» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забросили Магомед Шараканов (7-я минута), Максим Комтуа (39-я) и Антон Слепышев (45-я).

Нападающий Артем Швец-Роговой отыграл 400-й матч в лиге. За это время он забросил 49 шайб и отдал 71 передачу. Вратарь москвичей Владислав Подъяпольский отразил все 23 броска. Для голкипера этот шатаут стал пятым в текущем сезоне и 27-м в КХЛ.

В текущем сезоне «Динамо» дважды проиграло «Сочи» — на своем льду (2:0) и в выездном матче (3:2, в серии буллитов).

Сейчас московское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 53 матчей. «Сочи» располагается на предпоследнем, 10-м месте, набрав 32 очка в 40 играх.

В следующем матче «Динамо» 12 января примет нижегородское «Торпедо». «Сочи» 9 января сыграет против тольяттинской «Лады».

Сочи
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 6772 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Вячеслав Козлов
Вратари
Павел Хомченко
Владислав Подъяпольский
1-й период
06:41
Магомед Шараканов
(Джордан Уил, Дилан Сикьюра)
17:34
Дилан Сикьюра
2-й период
37:17
Николай Поляков
38:15
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
38:57
Максим Комтуа
3-й период
42:13
Павел Хомченко
44:10
Антон Слепышев
(Игорь Ожиганов, Семен Дер-Аргучинцев)
Статистика
Сочи
Динамо М
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит