Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Ладу» в матче КХЛ

У победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (16-я и 27-я минуты), Николай Голдобин (40, 62) и Егор Савиков (56). В составе проигравших голы забили Андрей Алтыбармакян (8), Томаш Юрчо (50), Андрей Чивилев (57) и Иван Савчик (58).
Также Голдобин отдал две результативные передачи, тем самым достигнув отметки 300 очков (128+172) в КХЛ.
Тольяттинский коллектив проиграл седьмой матч подряд. В последний раз «Лада» побеждала 19 декабря, обыграв «Шанхай Дрэгонс» (4:2).
СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 40 играх. «Лада» находится на последнем, 11-м месте, с 27 очками после 43 матчей.
В следующем матче СКА 10 января на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом». Днем ранее «Лада» сыграет против «Сочи».
Игорь Ларионов
Павел Десятков
Сергей Иванов
(00:00-60:27)
Александр Трушков
(00:00-60:27)
07:47
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Николай Макаров)
08:32
Егор Гурзанов
13:47
Колби Уильямс
15:24
Рокко Гримальди
(Брендан Лайпсик, Николай Голдобин)
17:46
Джозеф Бландизи
19:09
Сергей Сапего
26:00
Андрей Чивилев
26:34
Алексей Ожгихин
26:50
Рокко Гримальди
(Николай Голдобин, Брендан Лайпсик)
39:00
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Егор Гурзанов)
42:47
Максим Белоусов
49:40
Томаш Юрчо
(Райли Савчук, Николай Макаров)
55:54
Егор Савиков
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
56:20
Андрей Чивилев
(Николай Макаров, Иван Романов)
57:15
Иван Савчик
(Артур Тянулин, Алекс Коттон)
60:27
Томаш Юрчо
61:32
Николай Голдобин
(Брендан Лайпсик, Рокко Гримальди)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит