Омский «Авангард» уступил в гостях «Металлургу» в напряженном матче

Единственную шайбу «ястребов» забросил в середине второго периода, реализовав большинство, Майкл Маклауд и сравнял счет (1:1). Однако в третьем периоде точный бросок Даниила Вовченко принес хозяевам победу. У «Металлурга» это уже четвертая победа подряд.
Несмотря на активную игру и созданные моменты в заключительной трети матча, «Авангарду» не удалось спасти игру и вывести ее в овертайм. Гости проиграли свой второй матч в 2025 году.
Следующий поединок «Авангард» проведет уже дома. Во вторник, 13 января, омичи примут на своей арене уфимский «Салават Юлаев».
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Александр Смолин
Никита Серебряков
(00:00-57:09)
1-й период
09:54
Артем Блажиевский
11:28
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
18:55
Руслан Исхаков
2-й период
23:19
Александр Петунин
26:19
Александр Смолин
26:37
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
37:08
Владимир Ткачев
3-й период
42:26
Джованни Фьоре
45:50
Максим Лажуа
50:47
Никита Серебряков
54:36
Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
Статистика
Металлург Мг
Авангард
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит