Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.24
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.19
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
2
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
2
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Торонто
2
П1
X
П2

Омский «Авангард» уступил в гостях «Металлургу» в напряженном матче

Омский «Авангард» сегодня в Магнитогорске уступил местному «Металлургу» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, пропустив решающую шайбу в третьем периоде.

Источник: ХК "Авангард"

Единственную шайбу «ястребов» забросил в середине второго периода, реализовав большинство, Майкл Маклауд и сравнял счет (1:1). Однако в третьем периоде точный бросок Даниила Вовченко принес хозяевам победу. У «Металлурга» это уже четвертая победа подряд.

Несмотря на активную игру и созданные моменты в заключительной трети матча, «Авангарду» не удалось спасти игру и вывести ее в овертайм. Гости проиграли свой второй матч в 2025 году.

Следующий поединок «Авангард» проведет уже дома. Во вторник, 13 января, омичи примут на своей арене уфимский «Салават Юлаев».

Металлург Мг
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Александр Смолин
Никита Серебряков
(00:00-57:09)
1-й период
09:54
Артем Блажиевский
11:28
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
18:55
Руслан Исхаков
2-й период
23:19
Александр Петунин
26:19
Александр Смолин
26:37
Майкл Маклауд
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
37:08
Владимир Ткачев
3-й период
42:26
Джованни Фьоре
45:50
Максим Лажуа
50:47
Никита Серебряков
54:36
Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
Статистика
Металлург Мг
Авангард
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит