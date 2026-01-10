Хабаровский «Амур» проиграл «Трактору» в Челябинске

Встреча с «Трактором» помимо турнирного интереса для болельщиков, могла привлечь и ожиданием неожиданного результата, ведь последний поединок в Челябинске был очень богатым на голы и тогда победа была за хабаровчанами: 6:4. В этот раз положение сохраняется прежнее — все находятся в зоне плей-офф, но позиция «черно-белых» более крепкая — 5 место, а вот «Амур» могут подвинуть конкуренты уже в ближайшие матчи на 9 место.