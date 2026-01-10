Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
3
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.75
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
5
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.47
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Хабаровский «Амур» проиграл «Трактору» в Челябинске

Со счетом 4:2 хоккейный клуб «Амур» возвращается после серии выездных матчей.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Амур» на выездной серии в Челябинске проиграл местному «Трактору» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата потерпев уже четвертое поражение подряд и упустив шанс подняться в турнирной таблице. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Встреча с «Трактором» помимо турнирного интереса для болельщиков, могла привлечь и ожиданием неожиданного результата, ведь последний поединок в Челябинске был очень богатым на голы и тогда победа была за хабаровчанами: 6:4. В этот раз положение сохраняется прежнее — все находятся в зоне плей-офф, но позиция «черно-белых» более крепкая — 5 место, а вот «Амур» могут подвинуть конкуренты уже в ближайшие матчи на 9 место.

После последних матчей, произошел ряд изменений в составе — вернулся Петьков и Дорожко. Первый период начинался медленно — за первые 7 минут было всего 3 броска. Но к исходу 10 минуты, хозяева открыли счет, который «Амур» ближе к концовке сравнивает — 1:1.

Во втором отрезке «Трактор» вновь повел в счете. И в финальной части, разрыв доведен до разгрома — 4:1, хабаровчане дважды пропускают за короткий срок. Но отставание удалось сократить благодаря голу Филатьева. На последних секундах хет-трик мог бы оформить игрок Челябинска, но он забил после завершения времени матча. Итог 4:2, «Амур» так и не набрал очки в данной выездной серии, и возвращается домой.

Соперники на данный момент остаются на своих местах — 5 и 8 местах турнирной таблицы. Но уже 11 числа, все может поменяться, когда в Челябинске примут «Сибирь» из Новосибирска. Для «Амура» же следующий матч пройдет в Хабаровске, начнется домашняя серия, уже 15 января первым матчем с казанским «Ак Барсом».

Трактор
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
9.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Александр Андриевский
Вратари
Савелий Шерстнев
Максим Дорожко
(00:00-35:53)
Максим Дорожко
(35:55-57:49)
Максим Дорожко
(58:02-58:11)
Максим Дорожко
(59:05-59:19)
1-й период
09:55
Джош Ливо
(Андрей Прибыльский, Михаил Григоренко)
15:31
Алекс Бродхерст
(Алексей Соловьев, Артем Шварев)
2-й период
20:32
Григорий Дронов
25:23
Джош Ливо
35:55
Василий Глотов
3-й период
43:42
Джош Ливо
47:52
Ярослав Дыбленко
48:09
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Егор Коршков)
48:39
Андрей Светлаков
(Сергей Телегин, Максим Джиошвили)
54:10
Александр Филатьев
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Слепец)
Статистика
Трактор
Амур
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит