Хабаровский «Амур» проиграл «Трактору» в Челябинске

Хоккейный клуб «Амур» на выездной серии в Челябинске проиграл местному «Трактору» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата потерпев уже четвертое поражение подряд и упустив шанс подняться в турнирной таблице. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Встреча с «Трактором» помимо турнирного интереса для болельщиков, могла привлечь и ожиданием неожиданного результата, ведь последний поединок в Челябинске был очень богатым на голы и тогда победа была за хабаровчанами: 6:4. В этот раз положение сохраняется прежнее — все находятся в зоне плей-офф, но позиция «черно-белых» более крепкая — 5 место, а вот «Амур» могут подвинуть конкуренты уже в ближайшие матчи на 9 место.
После последних матчей, произошел ряд изменений в составе — вернулся Петьков и Дорожко. Первый период начинался медленно — за первые 7 минут было всего 3 броска. Но к исходу 10 минуты, хозяева открыли счет, который «Амур» ближе к концовке сравнивает — 1:1.
Во втором отрезке «Трактор» вновь повел в счете. И в финальной части, разрыв доведен до разгрома — 4:1, хабаровчане дважды пропускают за короткий срок. Но отставание удалось сократить благодаря голу Филатьева. На последних секундах хет-трик мог бы оформить игрок Челябинска, но он забил после завершения времени матча. Итог 4:2, «Амур» так и не набрал очки в данной выездной серии, и возвращается домой.
Соперники на данный момент остаются на своих местах — 5 и 8 местах турнирной таблицы. Но уже 11 числа, все может поменяться, когда в Челябинске примут «Сибирь» из Новосибирска. Для «Амура» же следующий матч пройдет в Хабаровске, начнется домашняя серия, уже 15 января первым матчем с казанским «Ак Барсом».
Евгений Корешков
Александр Андриевский
Савелий Шерстнев
Максим Дорожко
(00:00-35:53)
Максим Дорожко
(35:55-57:49)
Максим Дорожко
(58:02-58:11)
Максим Дорожко
(59:05-59:19)
09:55
Джош Ливо
(Андрей Прибыльский, Михаил Григоренко)
15:31
Алекс Бродхерст
(Алексей Соловьев, Артем Шварев)
20:32
Григорий Дронов
25:23
Джош Ливо
35:55
Василий Глотов
43:42
Джош Ливо
47:52
Ярослав Дыбленко
48:09
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Егор Коршков)
48:39
Андрей Светлаков
(Сергей Телегин, Максим Джиошвили)
54:10
Александр Филатьев
(Ярослав Дыбленко, Кирилл Слепец)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
