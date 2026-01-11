Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне обыграли «Спартак»

Армейцы поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 46 матчах. «Спартак» располагается на 8-й позиции с 49 очками после 43 игр. В следующем матче ЦСКА встретится на выезде с омским «Авангардом» 15 января. «Спартак» днем ранее сыграет в гостях против московского «Динамо».