Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.01
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.01
Нэшвилл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.01
Юта
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
12.01
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне обыграли «Спартак»

У армейцев дублем отметился Прохор Полтапов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 одержал победу над столичным «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 782 зрителей.

В составе победителей дважды отличился Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). У «Спартака» шайбу забросил Михаил Мальцев (42).

ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл «Спартак». Впервые армейцы переиграли соперника 28 декабря, также одолев его на своем льду (2:1). Красно-белые 16 сентября оказались сильнее ЦСКА на выезде (6:5 Б), 28 октября — дома (3:2).

Армейцы поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 46 матчах. «Спартак» располагается на 8-й позиции с 49 очками после 43 игр. В следующем матче ЦСКА встретится на выезде с омским «Авангардом» 15 января. «Спартак» днем ранее сыграет в гостях против московского «Динамо».

В другом матче игрового дня «Трактор» дома победил новосибирскую «Сибирь» (4:1). Челябинский клуб выиграл все четыре встречи в 2026 году.

ЦСКА
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
11.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самонов
Александр Георгиев
(00:00-59:09)
1-й период
01:21
Никита Коростелев
05:37
Михаил Мальцев
07:51
Тахир Мингачев
14:51
Прохор Полтапов
2-й период
26:15
Олег Майстренко
27:06
Никита Коростелев
31:07
Никита Нестеров
3-й период
41:28
Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Даниил Иванов)
48:10
Даниил Иванов
52:35
Прохор Полтапов
Статистика
ЦСКА
Спартак
Штрафное время
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит