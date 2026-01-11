Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне обыграли «Спартак»

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 одержал победу над столичным «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 782 зрителей.
В составе победителей дважды отличился Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). У «Спартака» шайбу забросил Михаил Мальцев (42).
ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл «Спартак». Впервые армейцы переиграли соперника 28 декабря, также одолев его на своем льду (2:1). Красно-белые 16 сентября оказались сильнее ЦСКА на выезде (6:5 Б), 28 октября — дома (3:2).
Армейцы поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 46 матчах. «Спартак» располагается на 8-й позиции с 49 очками после 43 игр. В следующем матче ЦСКА встретится на выезде с омским «Авангардом» 15 января. «Спартак» днем ранее сыграет в гостях против московского «Динамо».
В другом матче игрового дня «Трактор» дома победил новосибирскую «Сибирь» (4:1). Челябинский клуб выиграл все четыре встречи в 2026 году.
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Александр Самонов
Александр Георгиев
(00:00-59:09)
01:21
Никита Коростелев
05:37
Михаил Мальцев
07:51
Тахир Мингачев
14:51
Прохор Полтапов
26:15
Олег Майстренко
27:06
Никита Коростелев
31:07
Никита Нестеров
41:28
Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Даниил Иванов)
48:10
Даниил Иванов
52:35
Прохор Полтапов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит