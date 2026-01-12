СКА четвертый раз за сезон обыграл «Ладу» в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Марат Хайруллин (10-я минута), Матвей Поляков (14) и Никита Недопекин (50). В составе хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (24), Никита Сетдиков (26) и Андрей Алтыбармакян (52). У СКА два буллита в серии реализовал Брендэн Лайпсик.
СКА выиграл все четыре матча сезона у тольяттинцев. Для отметившегося голевой передачей нападающего армейцев Михаила Воробьева эта встреча стала 400-й в КХЛ.
Петербургский клуб с 51 очком занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Лада» (30 очков) располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче СКА 14 января сыграет на выезде в Санкт-Петербурге против «Шанхайских драконов», тольяттинцы на следующий день примут уфимский «Салават Юлаев».
Павел Десятков
Игорь Ларионов
Иван Бочаров
(00:00-64:49)
Сергей Иванов
(00:00-65:00)
Артемий Плешков
(c 65:00)
09:47
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
13:30
Матвей Поляков
(Никита Дишковский)
14:26
Сергей Плотников
23:51
Томаш Юрчо
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
25:38
Никита Сетдиков
(Андрей Алтыбармакян)
35:05
Алекс Коттон
37:00
Джозеф Бландизи
46:09
Матвей Поляков
49:19
Никита Недопекин
(Егор Савиков, Сергей Иванов)
50:37
Сергей Плотников
51:21
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Артур Тянулин)
54:23
Егор Савиков
победный бросок: Брендан Лайпсик
(СКА)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит