13.01
Баффало
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
13.01
Рейнджерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
13.01
Монреаль
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
13.01
Миннесота
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
13.01
Колорадо
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
13.01
Лос-Анджелес
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
3
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

СКА четвертый раз за сезон обыграл «Ладу» в КХЛ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Петербургский СКА по буллитам обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Марат Хайруллин (10-я минута), Матвей Поляков (14) и Никита Недопекин (50). В составе хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (24), Никита Сетдиков (26) и Андрей Алтыбармакян (52). У СКА два буллита в серии реализовал Брендэн Лайпсик.

СКА выиграл все четыре матча сезона у тольяттинцев. Для отметившегося голевой передачей нападающего армейцев Михаила Воробьева эта встреча стала 400-й в КХЛ.

Петербургский клуб с 51 очком занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Лада» (30 очков) располагается на последней, 11-й строчке.

В следующем матче СКА 14 января сыграет на выезде в Санкт-Петербурге против «Шанхайских драконов», тольяттинцы на следующий день примут уфимский «Салават Юлаев».

Лада
3:4
0:2, 2:0, 1:1, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3481 зритель
Главные тренеры
Павел Десятков
Игорь Ларионов
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-64:49)
Сергей Иванов
(00:00-65:00)
Артемий Плешков
(c 65:00)
1-й период
09:47
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
13:30
Матвей Поляков
(Никита Дишковский)
14:26
Сергей Плотников
2-й период
23:51
Томаш Юрчо
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
25:38
Никита Сетдиков
(Андрей Алтыбармакян)
35:05
Алекс Коттон
37:00
Джозеф Бландизи
3-й период
46:09
Матвей Поляков
49:19
Никита Недопекин
(Егор Савиков, Сергей Иванов)
50:37
Сергей Плотников
51:21
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Артур Тянулин)
54:23
Егор Савиков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брендан Лайпсик
(СКА)
Статистика
Лада
СКА
Штрафное время
2
10
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит