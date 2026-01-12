СКА четвертый раз за сезон обыграл «Ладу» в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Марат Хайруллин (10-я минута), Матвей Поляков (14) и Никита Недопекин (50). В составе хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (24), Никита Сетдиков (26) и Андрей Алтыбармакян (52). У СКА два буллита в серии реализовал Брендэн Лайпсик.