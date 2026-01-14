Хоккеисты «Шанхая» проиграли СКА в первом матче после ухода тренера Галлана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Китайский «Шанхай Дрэгонс» со счетом 2:5 уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в присутствии 9 538 зрителей прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, где «Шанхай» проводит домашние игры в нынешнем сезоне.
В составе СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (1-я минута), Егор Савиков (31), Николай Голдобин (37), Сергей Плотников (50) и Брендэн Лайпсик (60). У «Шанхая» отличились Кирилл Рассказов (5) и Ник Меркли (30).
«Шанхай» провел первый матч после ухода Жерара Галлана с поста главного тренера команды. Об этом было объявлено 13 января, данное решение было принято в связи с проблемами со здоровьем у канадца. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его соотечественник Майк Келли.
СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка после 43 игр. «Шанхай» идет на 9-й позиции, на счету команды 43 очка в 44 встречах. В следующем матче СКА 16 января примет «Сочи», «Шанхай» 17 января на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».
В другом матче игрового дня нижегородское «Торпедо» на своем льду переиграло «Локомотив» (3:0).
Майк Келли
Игорь Ларионов
Андрей Кареев
Артемий Плешков
00:17
Марат Хайруллин
(Валентин Зыков, Михаил Воробьев)
04:22
Кирилл Рассказов
(Борна Рендулич, Остин Вагнер)
22:18
Николай Голдобин
27:30
Егор Савиков
29:37
Ник Меркли
(Уилл Райлли)
30:55
Егор Савиков
(Джозеф Бландизи)
32:17
Александр Брынцев
36:54
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Андрей Локтионов)
37:27
Егор Савиков
45:52
Никита Зайцев
47:50
Уилл Райлли
49:42
Сергей Плотников
(Валентин Зыков, Михаил Воробьев)
57:42
Дойл Сомерби
59:07
Брендан Лайпсик
(Николай Голдобин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит