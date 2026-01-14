Хоккеисты «Шанхая» проиграли СКА в первом матче после ухода тренера Галлана

«Шанхай» провел первый матч после ухода Жерара Галлана с поста главного тренера команды. Об этом было объявлено 13 января, данное решение было принято в связи с проблемами со здоровьем у канадца. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его соотечественник Майк Келли.