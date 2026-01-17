Игроки СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от «Сочи»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Игроки петербургского СКА второй раз в сезоне-2025/26 провели закрытое собрание без главного тренера Игоря Ларионова, передает корреспондент ТАСС. В пятницу команда проиграла «Сочи» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги.