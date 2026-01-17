Ричмонд
Игроки СКА провели закрытое собрание без Ларионова после поражения от «Сочи»

В пятницу петербургская команда проиграла сочинцам со счетом 1:2.

Источник: ХК СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Игроки петербургского СКА второй раз в сезоне-2025/26 провели закрытое собрание без главного тренера Игоря Ларионова, передает корреспондент ТАСС. В пятницу команда проиграла «Сочи» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги.

После встречи журналисты ожидали привычное общение с игроками СКА в раздевалке дольше обычного, около 20 минут. Пресс-служба клуба объяснила задержку собранием, которое провели игроки команды сразу после поражения.

После 44 матчей СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. «Сочи» расположился на 10-й строчке с 34 очками в 43 матчах.

СКА
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11552 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Михайлов
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-57:19)
Павел Хомченко
(00:00-01:14)
Павел Хомченко
(c 01:19)
1-й период
01:19
Егор Савиков
09:21
Ноэль Хофенмайер
2-й период
34:42
Дмитрий Кагарлицкий
39:58
Николай Поляков
(Павел Дедунов, Данил Башкиров)
3-й период
42:45
Командный штраф
44:23
Ноэль Хофенмайер
48:39
Марат Хайруллин
(Матвей Поляков, Михаил Воробьев)
51:29
Андрей Педан
Статистика
СКА
Сочи
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит