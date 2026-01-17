«Металлург» забил «Адмиралу» 8 шайб и продлил победную серию до 7 матчей

Магнитогорский «Металлург» 17 января обыграл владивостокский «Адмирал» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Встреча завершилась со счетом 4:8 (2:4, 2:1, 0:3).
В составе хозяев шайбу забросили Степан Старков (06:32), Павел Шэн (11:15), Вячеслав Основин (28:40), Никита Сошников (30:47).
У «сталеваров» отличились Руслан Исхаков (02:17), Сергей Толчинский (04:35 и 55:25), Дерек Барак (08:56 и 20:54), Никита Коротков (15:29), Люк Джонсон (58:09) и Валерий Орехов (58:56).
В следующий раз команда Андрея Разина сыграет против хабаровского «Амура», это будет 19 января.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5122 зрителя
Главные тренеры
Олег Браташ
Андрей Разин
Вратари
Арсений Цыба
(00:00-42:26)
Александр Смолин
Арсений Цыба
(c 42:28)
1-й период
02:17
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис)
03:26
Георгий Солянников
04:35
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
06:32
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
07:58
Дмитрий Дерябин
08:19
Никита Сошников
08:56
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев)
11:15
Павел Шэн
(Дмитрий Завгородний)
15:29
Никита Коротков
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
2-й период
20:54
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Даниил Вовченко)
29:07
Егор Яковлев
29:07
Егор Яковлев
29:40
Вячеслав Основин
(Артем Кудашов)
30:47
Никита Сошников
(Либор Шулак)
31:36
Даниил Гутик
37:52
Артем Минулин
3-й период
42:28
Егор Коробкин
47:55
Либор Шулак
55:25
Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко)
56:30
Аркадий Шестаков
58:09
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
58:56
Валерий Орехов
(Михаил Федоров, Никита Коротков)
Статистика
Адмирал
Металлург Мг
Штрафное время
12
8
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
