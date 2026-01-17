«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ с 12 шайбами

Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 8:4 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Руслан Исхаков (3-я минута), Сергей Толчинский (5, 56), Дерек Барак (9, 21), Никита Коротков (16), Люк Джонсон (59) и Валерий Орехов (59). У проигравших отличились Степан Старков (7), Павел Шэн (12), Вячеслав Основин (29) и Никита Сошников (31).
«Металлург» выиграл седьмой матч подряд.
«Металлург» набрал 74 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Адмирал» с 34 очками в 44 встречах расположился на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Металлург» 19 января в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет казанский «Ак Барс».
Олег Браташ
Андрей Разин
Арсений Цыба
(00:00-42:26)
Александр Смолин
Арсений Цыба
(c 42:28)
02:17
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис)
03:26
Георгий Солянников
04:35
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
06:32
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
07:58
Дмитрий Дерябин
08:19
Никита Сошников
08:56
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев)
11:15
Павел Шэн
(Дмитрий Завгородний)
15:29
Никита Коротков
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
20:54
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Даниил Вовченко)
29:07
Егор Яковлев
29:07
Егор Яковлев
29:40
Вячеслав Основин
(Артем Кудашов)
30:47
Никита Сошников
(Либор Шулак)
31:36
Даниил Гутик
37:52
Артем Минулин
42:28
Егор Коробкин
47:55
Либор Шулак
55:25
Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко)
56:30
Аркадий Шестаков
58:09
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
58:56
Валерий Орехов
(Михаил Федоров, Никита Коротков)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит