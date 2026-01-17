Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.25
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.52
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
18.01
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Металлург Мг
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2

«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ с 12 шайбами

Магнитогорский клуб победил в гостях со счетом 8:4.

Источник: РБК Спорт

Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 8:4 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Руслан Исхаков (3-я минута), Сергей Толчинский (5, 56), Дерек Барак (9, 21), Никита Коротков (16), Люк Джонсон (59) и Валерий Орехов (59). У проигравших отличились Степан Старков (7), Павел Шэн (12), Вячеслав Основин (29) и Никита Сошников (31).

«Металлург» выиграл седьмой матч подряд.

«Металлург» набрал 74 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Адмирал» с 34 очками в 44 встречах расположился на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Металлург» 19 января в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет казанский «Ак Барс».

Адмирал
4:8
2:4, 2:1, 0:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5122 зрителя
Главные тренеры
Олег Браташ
Андрей Разин
Вратари
Арсений Цыба
(00:00-42:26)
Александр Смолин
Арсений Цыба
(c 42:28)
1-й период
02:17
Руслан Исхаков
(Никита Михайлис)
03:26
Георгий Солянников
04:35
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
06:32
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
07:58
Дмитрий Дерябин
08:19
Никита Сошников
08:56
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев)
11:15
Павел Шэн
(Дмитрий Завгородний)
15:29
Никита Коротков
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
2-й период
20:54
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Даниил Вовченко)
29:07
Егор Яковлев
29:07
Егор Яковлев
29:40
Вячеслав Основин
(Артем Кудашов)
30:47
Никита Сошников
(Либор Шулак)
31:36
Даниил Гутик
37:52
Артем Минулин
3-й период
42:28
Егор Коробкин
47:55
Либор Шулак
55:25
Сергей Толчинский
(Даниил Вовченко)
56:30
Аркадий Шестаков
58:09
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
58:56
Валерий Орехов
(Михаил Федоров, Никита Коротков)
Статистика
Адмирал
Металлург Мг
Штрафное время
12
8
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит