«Автомобилист» берет реванш у уфимцев за гостевое поражение

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Команды встретились 17 января в уральской столице в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:2.
«Шоферы» захватили игровое преимущество с первых минут встречи и порадовали болельщиков, собравшихся на трибунах родной арены, тремя шайбами. В первом периоде хозяевам удалось сохранить ворота в неприкосновенности (3:0).
Однако после перерыва «Салават Юлаев» все же огорчил шоферов голом в большинстве, ответ от «Автомобилиста» последовал спустя 30 секунд игрового времени (4:1).
В начале третьего периода хозяева увеличили отрыв до четырех шайб, но «Салават Юлаев» снова забил в большинстве спустя три минуты. Точку в противостоянии поставили «шоферы», соорудив гол на контратаке за три паса.
В команде «Автомобилиста» отличились Никита Трямкин и Стефан Да Коста. Дубли оформили Даниэль Спронг и Рид Буше.
В команде соперника шайбы забросили Егор Сучков и Шелдон Ремпал.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Евгений Аликин
Илья Коновалов
(00:00-45:03)
Илья Коновалов
(c 45:19)
00:27
Девин Броссо
03:18
Данил Романцев
06:32
Джек Родуолд
07:17
Никита Трямкин
(Анатолий Голышев, Максим Денежкин)
08:03
Стефан Да Коста
(Сергей Зборовский)
11:41
Даниэль Спронг
(Брукс Мэйсек, Александр Шаров)
12:14
Григорий Панин
13:53
Алексей Бывальцев
14:06
Дин Стюарт
16:37
Александр Шаров
35:27
Юрий Паутов
37:26
Егор Сучков
(Владислав Ефремов, Данил Алалыкин)
37:36
Ярослав Цулыгин
37:38
Александр Шаров
37:55
Рид Буше
(Сергей Зборовский, Стефан Да Коста)
38:48
Ярослав Бусыгин
42:23
Рид Буше
(Анатолий Голышев, Стефан Да Коста)
44:19
Юрий Паутов
45:19
Роман Горбунов
45:39
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
48:10
Командный штраф
50:39
Евгений Кулик
52:48
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Рид Буше)
53:57
Евгений Кулик
54:38
Никита Трямкин
57:42
Юрий Паутов
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит