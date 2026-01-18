Шарипзянов стал первым защитником, сделавшим два хет-трика в матчах КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал первым защитником, сделавшим два хет-трика в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Шарипзянов забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата с челябинским «Трактором» (5:2). Свой первый хет-трик защитник оформил 2 ноября 2023 года в игре с петербургским СКА (5:3).
Шарипзянову 29 лет. Он является серебряным призером Олимпиады 2022 года. Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года и в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина (2021). Ранее в КХЛ он играл за нижнекамский «Нефтехимик».
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
18.01.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Ги Буше
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-49:37)
Никита Серебряков
Сергей Мыльников
(51:09-58:18)
Сергей Мыльников
(58:46-58:57)
Сергей Мыльников
(c 59:55)
1-й период
01:46
Эндрю Потуральски
10:56
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони)
16:14
Александр Кадейкин
(Артемий Низамеев)
2-й период
28:08
Логан Дэй
28:35
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
32:22
Дамир Шарипзянов
36:28
Александр Кадейкин
37:36
Майкл Маклауд
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
38:40
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони, Василий Пономарев)
3-й период
48:07
Джош Ливо
49:24
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
49:37
Артем Блажиевский
51:09
Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
Статистика
Трактор
Авангард
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит