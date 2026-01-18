Шарипзянов стал первым защитником, сделавшим два хет-трика в матчах КХЛ

Шарипзянову 29 лет. Он является серебряным призером Олимпиады 2022 года. Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года и в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина (2021). Ранее в КХЛ он играл за нижнекамский «Нефтехимик».