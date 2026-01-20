Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.01
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
21.01
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.18
Хоккей. НХЛ
21.01
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
21.01
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.60
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
21.01
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

«Спартак» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Шанхай Дрэгонс»

Московский «Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Демид Мансуров (24-я минута), Адам Ружичка (26) и Павел Порядин (45). У проигравших отличился Кевин Лабанк (58).

Ранее в этом сезоне команды встречались пять раз, у «Шанхая» было две победы при трех поражениях (3:1, 0:3, 6:7 Б, 1:3, 4:3 Б).

«Спартак» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай» с 43 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 22 ноября в гостях сыграет против петербургского СКА, «Шанхай» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

Шанхай Дрэгонс
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 6051 зритель
Главные тренеры
Митч Лав
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-58:29)
Артем Загидулин
1-й период
01:01
Павел Порядин
11:51
Дмитрий Вишневский
19:53
Кевин Лабанк
19:53
Иван Воробьев
2-й период
23:28
Демид Мансуров
(Дмитрий Вишневский)
24:31
Джейк Бишофф
25:20
Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
28:10
Спенсер Фу
28:10
Александр Беляев
30:53
Кристиан Ярош
3-й период
42:46
Уилл Райлли
43:45
Александр Брынцев
44:11
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Дмитрий Вишневский)
57:16
Кевин Лабанк
(Ник Меркли, Андрей Кареев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Спартак
Штрафное время
13
13
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит