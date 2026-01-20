«Спартак» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Шанхай Дрэгонс»

В составе победителей шайбы забросили Демид Мансуров (24-я минута), Адам Ружичка (26) и Павел Порядин (45). У проигравших отличился Кевин Лабанк (58).
Ранее в этом сезоне команды встречались пять раз, у «Шанхая» было две победы при трех поражениях (3:1, 0:3, 6:7 Б, 1:3, 4:3 Б).
«Спартак» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай» с 43 очками расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Спартак» 22 ноября в гостях сыграет против петербургского СКА, «Шанхай» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 6051 зритель
Главные тренеры
Митч Лав
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-58:29)
Артем Загидулин
1-й период
01:01
Павел Порядин
11:51
Дмитрий Вишневский
19:53
Кевин Лабанк
19:53
Иван Воробьев
2-й период
23:28
Демид Мансуров
(Дмитрий Вишневский)
24:31
Джейк Бишофф
25:20
Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
28:10
Спенсер Фу
28:10
Александр Беляев
30:53
Кристиан Ярош
3-й период
42:46
Уилл Райлли
43:45
Александр Брынцев
44:11
Павел Порядин
(Никита Коростелев, Дмитрий Вишневский)
57:16
Кевин Лабанк
(Ник Меркли, Андрей Кареев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Спартак
Штрафное время
13
13
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит