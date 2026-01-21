Ричмонд
«Локомотив» вырвал победу у «Динамо»

Ярославский «Локомотив» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыло «Динамо», на 42:20 минуте отличился Никита Пышкайло. Уже через 20 секунд «Локомотив» сумел сравнять, гол на счет записал Артур Каюмов, его ассистентами выступили Рушан Рафиков и Максим Березкин. Победную шайбу забросил Егор Сурин за 25 секунд до финальной сирены.

«Локомотив» выиграл два матча из трех последних. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков за 49 игр. «Динамо» прервало победную серию из двух матчей. Клуб идет на третьей строчке «Запада», имея в активе 63 очка после 47 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком» 25 января. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Минский клуб на день раньше на домашней арене примет «Шанхайских Драконов». Начало матча — 17:00 мск.

Локомотив
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7615 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Даниил Исаев
Василий Демченко
(00:00-59:40)
1-й период
03:24
Вадим Шипачев
2-й период
22:27
Павел Красковский
38:02
Байрон Фрэз
3-й период
42:20
Никита Пышкайло
42:40
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Березкин)
51:28
Георгий Иванов
59:36
Егор Сурин
(Александр Радулов)
Статистика
Локомотив
Динамо Мн
Штрафное время
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит