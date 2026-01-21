«Локомотив» вырвал победу у «Динамо»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыло «Динамо», на 42:20 минуте отличился Никита Пышкайло. Уже через 20 секунд «Локомотив» сумел сравнять, гол на счет записал Артур Каюмов, его ассистентами выступили Рушан Рафиков и Максим Березкин. Победную шайбу забросил Егор Сурин за 25 секунд до финальной сирены.