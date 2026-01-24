Хоккеисты «Амура» продлили серию поражений, уступив «Металлургу»

«Металлург» набрал 78 очков по итогам 48 матчей, команда возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата. «Амур» занимает 9-е место в Восточной конференции с 39 очками после 48 игр. В следующем матче «Металлург» 27 января примет челябинский «Трактор», «Амур» днем ранее сыграет в гостях против екатеринбургского «Автомобилиста».