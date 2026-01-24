Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.10
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.10
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.10
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Хоккеисты «Амура» продлили серию поражений, уступив «Металлургу»

Хабаровская команда потерпела восьмое поражение подряд.

Источник: КХЛ

ТАСС, 24 января. Хабаровский «Амур» со счетом 2:4 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 763 зрителей.

У «Металлурга» шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42), Роман Канцеров (44) и Дерек Барак (52). В составе хабаровской команды отличились Ярослав Лихачев (20) и Евгений Грачев (58).

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз команда побеждала 27 декабря, переиграв на выезде астанинский «Барыс» (4:1).

«Металлург» набрал 78 очков по итогам 48 матчей, команда возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата. «Амур» занимает 9-е место в Восточной конференции с 39 очками после 48 игр. В следующем матче «Металлург» 27 января примет челябинский «Трактор», «Амур» днем ранее сыграет в гостях против екатеринбургского «Автомобилиста».