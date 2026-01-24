Хоккеисты «Амура» продлили серию поражений, уступив «Металлургу»

ТАСС, 24 января. Хабаровский «Амур» со счетом 2:4 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 763 зрителей.
У «Металлурга» шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42), Роман Канцеров (44) и Дерек Барак (52). В составе хабаровской команды отличились Ярослав Лихачев (20) и Евгений Грачев (58).
«Амур» потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз команда побеждала 27 декабря, переиграв на выезде астанинский «Барыс» (4:1).
«Металлург» набрал 78 очков по итогам 48 матчей, команда возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата. «Амур» занимает 9-е место в Восточной конференции с 39 очками после 48 игр. В следующем матче «Металлург» 27 января примет челябинский «Трактор», «Амур» днем ранее сыграет в гостях против екатеринбургского «Автомобилиста».