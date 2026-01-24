Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
X
14.75
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
2
:
Сибирь
2
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.70
П2
5.02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
1
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.30
П2
9.75
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
0
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
4.50
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
5
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
X
15.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
21:30
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
25.01
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2

Тренер «Трактора» ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова

Корешков: Глотов ударился головой об лед в матче с «Амуром», информации пока нет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков заявил, что ждет информации о состоянии нападающего команды Василия Глотова, который сильно ударился о лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром».

В субботу в Челябинске «Трактор» обыграл «Амур» со счетом 3:1. Глотов во втором периоде попал под силовой прием и долго не мог подняться со льда, после чего покинул площадку с помощью партнеров по команде.

«Как самочувствие Глотова? К сожалению, он ударился об лед. Мы ждем информацию. Удар был сильный, не знаем, чем все закончится. Дай бог, чтобы все обошлось», — цитирует Корешкова сайт клуба.

В нынешнем сезоне 28-летний Глотов отметился семью шайбами и 20 передачами в 48 матчах. «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.