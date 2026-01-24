Тренер «Трактора» ждет информации о состоянии хоккеиста Глотова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков заявил, что ждет информации о состоянии нападающего команды Василия Глотова, который сильно ударился о лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром».
В субботу в Челябинске «Трактор» обыграл «Амур» со счетом 3:1. Глотов во втором периоде попал под силовой прием и долго не мог подняться со льда, после чего покинул площадку с помощью партнеров по команде.
«Как самочувствие Глотова? К сожалению, он ударился об лед. Мы ждем информацию. Удар был сильный, не знаем, чем все закончится. Дай бог, чтобы все обошлось», — цитирует Корешкова сайт клуба.
В нынешнем сезоне 28-летний Глотов отметился семью шайбами и 20 передачами в 48 матчах. «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.