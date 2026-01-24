25-летний защитник Павел Воронов стал новичком ХК «Динамо-Минск»

В сезоне-2025/2026 Воронов выступал за другой клуб из столицы Беларуси, «Юность», команду Экстралиги страны. На счету защитника 32 проведённых матча регулярного чемпионата и 22 набранных по системе «гол+пас» очка (9+13). Помимо «Юности», Воронов также играл за «Химик», «Сокол» и «Металлург» из Новокузнецка во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), «Гомель» в Экстралиге.