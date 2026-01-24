Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
X
14.75
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
2
:
Сибирь
2
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.70
П2
5.02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
1
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.30
П2
9.75
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
0
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
4.30
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
5
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
X
15.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
21:30
Нэшвилл
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
25.01
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2

25-летний защитник Павел Воронов стал новичком ХК «Динамо-Минск»

По информации пресс-службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо-Минск», новобранцем «бело-голубых» стал защитник Павел Воронов.

Источник: Metaratings.ru

Контракт с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026. 22 января «зубры» получили права на Воронова в результате обмена с московским «Спартаком».

В сезоне-2025/2026 Воронов выступал за другой клуб из столицы Беларуси, «Юность», команду Экстралиги страны. На счету защитника 32 проведённых матча регулярного чемпионата и 22 набранных по системе «гол+пас» очка (9+13). Помимо «Юности», Воронов также играл за «Химик», «Сокол» и «Металлург» из Новокузнецка во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), «Гомель» в Экстралиге.