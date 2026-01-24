«Торпедо» обменяло Хохлова в «Сочи» на Авершина

Пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо-НН» сообщила о подписании двустороннего контракта с форвардом Данилом Авершиным в результате обмена с ХК «Сочи».
В расположение команды с Черноморского побережья отправился защитник Илья Хохлов.
31-летний Хохлов выступал в составе «автозаводцев» с ноября 2025 года. До того защитник играл за «Северсталь», «Сочи», «Авангард», «Динамо-Минск», «Сибирь», «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик» и «Барыс». В сезоне КХЛ-2025/2026 Хохлов появился на льду в 14 матчах регулярного чемпионата, где набрал два очка по системе «гол+пас» (1+1).
23-летний Авершин, продукт систем московских «Динамо» и «Спартака», защищал цвета «леопардов» с октября 2021 года. В текущем сезоне КХЛ нападающий сыграл в 14 встречах, где не отметился какими-либо результативными действиями.