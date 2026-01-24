Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
0
:
Юта
0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Баффало
0
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.01
Эдмонтон
:
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
«Торпедо» обменяло Хохлова в «Сочи» на Авершина

Пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо-НН» сообщила о подписании двустороннего контракта с форвардом Данилом Авершиным в результате обмена с ХК «Сочи».

Пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо-НН» сообщила о подписании двустороннего контракта с форвардом Данилом Авершиным в результате обмена с ХК «Сочи».

В расположение команды с Черноморского побережья отправился защитник Илья Хохлов.

31-летний Хохлов выступал в составе «автозаводцев» с ноября 2025 года. До того защитник играл за «Северсталь», «Сочи», «Авангард», «Динамо-Минск», «Сибирь», «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик» и «Барыс». В сезоне КХЛ-2025/2026 Хохлов появился на льду в 14 матчах регулярного чемпионата, где набрал два очка по системе «гол+пас» (1+1).

23-летний Авершин, продукт систем московских «Динамо» и «Спартака», защищал цвета «леопардов» с октября 2021 года. В текущем сезоне КХЛ нападающий сыграл в 14 встречах, где не отметился какими-либо результативными действиями.