«Торпедо» обменяло Хохлова в «Сочи» на Авершина

31-летний Хохлов выступал в составе «автозаводцев» с ноября 2025 года. До того защитник играл за «Северсталь», «Сочи», «Авангард», «Динамо-Минск», «Сибирь», «Металлург» из Магнитогорска, «Нефтехимик» и «Барыс». В сезоне КХЛ-2025/2026 Хохлов появился на льду в 14 матчах регулярного чемпионата, где набрал два очка по системе «гол+пас» (1+1).