СКА уволил двух тренеров после разгрома от «Торпедо»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб петербургского СКА, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что специалисты покинули штаб в связи с неудовлетворительными результатами. Они продолжат карьеру в клубной системе. Филатов и Семенов работали ассистентами главного тренера с лета 2025 года.
Ранее СКА проиграл четвертый матч подряд. Команда набрала 53 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.