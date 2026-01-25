Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
0
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
8.50
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
26.01
Чикаго
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

ХК «Салават Юлаев» переподписал контракт с 27-летним вратарём Коноваловым

Как сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), клуб «Салават Юлаев» из Уфы заключил новое трудовое соглашение с 27-летним голкипером Ильёй Коноваловым.

Источник: Metaratings.ru

Как сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), клуб «Салават Юлаев» из Уфы заключил новое трудовое соглашение с 27-летним голкипером Ильёй Коноваловым.

Отмечено, что контракт является односторонним и рассчитан до конца мая 2026 года.

Цвета «зелёных» Коновалов защищает с ноября 2025 года, перейдя из владивостокского «Адмирала». До того вратарь являлся игроком «Локомотива», московского «Динамо» в КХЛ, а также «Бейкерсфилд Кондорс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В сезоне КХЛ-2025/2026 Коновалов провёл за «Салават» три игры регулярного чемпионата, за которые пропустил 11 шайб, а также четыре встречи за фарм-клуб уфимцев во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), «Торос» из Нефтекамска, где пропустил 11 голов.