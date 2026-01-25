ХК «Салават Юлаев» переподписал контракт с 27-летним вратарём Коноваловым

Как сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), клуб «Салават Юлаев» из Уфы заключил новое трудовое соглашение с 27-летним голкипером Ильёй Коноваловым.
Отмечено, что контракт является односторонним и рассчитан до конца мая 2026 года.
Цвета «зелёных» Коновалов защищает с ноября 2025 года, перейдя из владивостокского «Адмирала». До того вратарь являлся игроком «Локомотива», московского «Динамо» в КХЛ, а также «Бейкерсфилд Кондорс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ).
В сезоне КХЛ-2025/2026 Коновалов провёл за «Салават» три игры регулярного чемпионата, за которые пропустил 11 шайб, а также четыре встречи за фарм-клуб уфимцев во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), «Торос» из Нефтекамска, где пропустил 11 голов.