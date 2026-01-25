ХК «Салават Юлаев» переподписал контракт с 27-летним вратарём Коноваловым

В сезоне КХЛ-2025/2026 Коновалов провёл за «Салават» три игры регулярного чемпионата, за которые пропустил 11 шайб, а также четыре встречи за фарм-клуб уфимцев во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), «Торос» из Нефтекамска, где пропустил 11 голов.