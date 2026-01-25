Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
3
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
23.00
X
8.50
П2
1.14
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
26.01
Чикаго
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Чайковский пополнил состав «Трактора»

Словацкий защитник Михал Чайковски стал игроком «Трактора». Стороны заключили соглашение до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Sport24

33-летний хоккеист начал нынешний сезон в швейцарской «Амбри-Пиотте». В КХЛ он выступал за «Спартак», «Сибирь», московское «Динамо» и «Автомобилист». Всего в КХЛ на счету игрока 194 (64+130) очка в 444 матчах при показателе полезности «+70».

«Трактору» на протяжении сезона был необходим еще один защитник, способный добавить обороне строгости и, что немаловажно, адаптированный к стилю игры в КХЛ, — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков. — Михал Чайковский как раз и обладает тем набором навыков, которые позволили остановить выбор на нем. Он прекрасно знает лигу и в силу опыта быстро встроится в систему командной игры. Добро пожаловать в Челябинск!".