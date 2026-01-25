Чайковский пополнил состав «Трактора»

«Трактору» на протяжении сезона был необходим еще один защитник, способный добавить обороне строгости и, что немаловажно, адаптированный к стилю игры в КХЛ, — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков. — Михал Чайковский как раз и обладает тем набором навыков, которые позволили остановить выбор на нем. Он прекрасно знает лигу и в силу опыта быстро встроится в систему командной игры. Добро пожаловать в Челябинск!".