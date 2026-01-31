Хоккеиста «Автомобилиста» Спронга удалили до конца матча за неприличный жест

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг удален до конца гостевого матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» за неприличный жест в адрес арбитра.
В конце второго периода на «Автомобилист» был наложен штраф за нарушение численного состава. Отбывать наказание на скамейку штрафников поехал Спронг. Во время разговора с одним из арбитров матча он показал неприличный жест, после чего был удален до конца игры.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Автомобилиста».
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5188 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Николай Заварухин
Вратари
Иван Кульбаков
Владимир Галкин
1-й период
05:41
Брукс Мэйсек
18:54
Максим Денежкин
(Стефан Да Коста, Роман Горбунов)
19:49
Даниэль Спронг
(Ярослав Бусыгин, Александр Шаров)
2-й период
25:42
Брукс Мэйсек
(Даниэль Спронг, Александр Шаров)
29:09
Максим Мальцев
31:03
Анатолий Голышев
(Джесси Блэкер, Роман Горбунов)
35:45
Сергей Зборовский
35:45
Даниэль Спронг
37:56
Никита Трямкин
3-й период
45:31
Марио Грман
(Владимир Брюквин, Степан Старков)
50:10
Либор Шулак
50:10
Либор Шулак
52:50
Никита Ефремов
Статистика
Адмирал
Автомобилист
Штрафное время
8
26
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит