Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
01.02
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
01.02
Флорида
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
01.02
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
01.02
Айлендерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.15
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.02
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
01.02
Ванкувер
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
01.02
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
01.02
Сент-Луис
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
01.02
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
01.02
Вегас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
01.02
Эдмонтон
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Барыс
1
П1
X
П2

«Нефтехимик» прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив «Ак Барсу»

«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ четвертый раз за сезон.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Казани, закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (6), Нэйтан Тодд (8), Александр Хмелевский (10), Илья Сафонов (26, 59) и Митчелл Миллер (44). У «Нефтехимика» отличился Матвей Заседа (32).

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов записал на свой счет три результативные передачи и преодолел отметку в 100 ассистов в КХЛ. После прошедшего матча в активе форварда 102 передачи и 88 голов в 436 матчах лиги.

«Ак Барс» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Нефтехимик». Счет очных противостояний в текущем чемпионате стал 4−2 в пользу казанцев.

Команда Анвара Гатиятулина, набрав 72 очка, поднялась на вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший семиматчевую победную серию «Нефтехимик» с 57 баллами идет пятым.

В следующем матче казанская команда 2 февраля на выезде сыграет против новосибирской «Сибири», а нижнекамцы в тот же день в гостях встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ак Барс
6:1
3:0, 1:1, 2:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Игорь Гришин
Вратари
Тимур Билялов
Ярослав Озолин
1-й период
04:03
Артем Сериков
05:41
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
06:10
Никита Хлыстов
07:36
Нэйтан Тодд
(Артем Галимов, Митчелл Миллер)
09:20
Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов, Митчелл Миллер)
2-й период
21:28
Матвей Надворный
25:11
Евгений Митякин
25:56
Илья Сафонов
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
31:36
Матвей Заседа
(Артем Сериков, Иван Николишин)
37:36
Тимур Хайруллин
3-й период
43:27
Ярослав Озолин
43:29
Андрей Белозеров
43:41
Митчелл Миллер
(Александр Хмелевский, Артем Галимов)
50:23
Артур Бровкин
53:52
Кирилл Семенов
58:30
Илья Сафонов
(Алексей Марченко, Артем Галимов)
Статистика
Ак Барс
Нефтехимик
Штрафное время
4
14
Голы в большинстве
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит