«Нефтехимик» прервал серию из семи побед в КХЛ, уступив «Ак Барсу»

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Казани, закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (6), Нэйтан Тодд (8), Александр Хмелевский (10), Илья Сафонов (26, 59) и Митчелл Миллер (44). У «Нефтехимика» отличился Матвей Заседа (32).
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов записал на свой счет три результативные передачи и преодолел отметку в 100 ассистов в КХЛ. После прошедшего матча в активе форварда 102 передачи и 88 голов в 436 матчах лиги.
«Ак Барс» четвертый раз по ходу сезона обыграл «Нефтехимик». Счет очных противостояний в текущем чемпионате стал 4−2 в пользу казанцев.
Команда Анвара Гатиятулина, набрав 72 очка, поднялась на вторую позицию в таблице Восточной конференции, где прервавший семиматчевую победную серию «Нефтехимик» с 57 баллами идет пятым.
В следующем матче казанская команда 2 февраля на выезде сыграет против новосибирской «Сибири», а нижнекамцы в тот же день в гостях встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Анвар Гатиятулин
Игорь Гришин
Тимур Билялов
Ярослав Озолин
04:03
Артем Сериков
05:41
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
06:10
Никита Хлыстов
07:36
Нэйтан Тодд
(Артем Галимов, Митчелл Миллер)
09:20
Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов, Митчелл Миллер)
21:28
Матвей Надворный
25:11
Евгений Митякин
25:56
Илья Сафонов
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
31:36
Матвей Заседа
(Артем Сериков, Иван Николишин)
37:36
Тимур Хайруллин
43:27
Ярослав Озолин
43:29
Андрей Белозеров
43:41
Митчелл Миллер
(Александр Хмелевский, Артем Галимов)
50:23
Артур Бровкин
53:52
Кирилл Семенов
58:30
Илья Сафонов
(Алексей Марченко, Артем Галимов)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит