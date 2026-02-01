Хоккеиста «Автомобилиста» Спронга дисквалифицировали за неприличный жест

31 января «Автомобилист» играл на выезде против «Адмирала» из Владивостока (4:1). В конце второго периода на екатеринбургский клуб был наложен штраф за нарушение численного состава. Отбывать наказание на скамейку штрафников поехал Спронг. Во время разговора с одним из арбитров матча он показал неприличный жест, после чего был удален до конца игры.