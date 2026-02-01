Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
0
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
6.55
X
4.70
П2
1.53
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
7.78
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
1
:
СКА
1
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.75
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
02.02
Тампа-Бэй
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.40
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
02.02
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Миннесота
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Хоккеиста «Автомобилиста» Спронга дисквалифицировали за неприличный жест

Нападающий пропустит один матч.

Источник: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за неприличный жест в адрес арбитра. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Также игрок должен будет выплатить денежный штраф.

31 января «Автомобилист» играл на выезде против «Адмирала» из Владивостока (4:1). В конце второго периода на екатеринбургский клуб был наложен штраф за нарушение численного состава. Отбывать наказание на скамейку штрафников поехал Спронг. Во время разговора с одним из арбитров матча он показал неприличный жест, после чего был удален до конца игры.

Спрорнгу 28 лет. Он перешел в «Автомобилист» 10 января в результате обмена из московского ЦСКА. В составе екатеринбургской команды форвард провел 8 матчей, в которых набрал 10 очков (5 голов + 5 результативных передач). За армейцев представитель Нидерландов принял участие в 29 играх регулярного чемпионата, набрав 31 очко (12 + 19).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет на выезде против омского «Авангарда». Встреча пройдет 5 февраля.