Хоккеиста «Автомобилиста» Спронга дисквалифицировали за неприличный жест

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за неприличный жест в адрес арбитра. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
Также игрок должен будет выплатить денежный штраф.
31 января «Автомобилист» играл на выезде против «Адмирала» из Владивостока (4:1). В конце второго периода на екатеринбургский клуб был наложен штраф за нарушение численного состава. Отбывать наказание на скамейку штрафников поехал Спронг. Во время разговора с одним из арбитров матча он показал неприличный жест, после чего был удален до конца игры.
Спрорнгу 28 лет. Он перешел в «Автомобилист» 10 января в результате обмена из московского ЦСКА. В составе екатеринбургской команды форвард провел 8 матчей, в которых набрал 10 очков (5 голов + 5 результативных передач). За армейцев представитель Нидерландов принял участие в 29 играх регулярного чемпионата, набрав 31 очко (12 + 19).
В следующем матче «Автомобилист» сыграет на выезде против омского «Авангарда». Встреча пройдет 5 февраля.