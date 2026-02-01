«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и сохранил первую строчку в таблице Западной конференции

Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе хозяев отличились Илья Николаев (24-я минута), Артур Каюмов (33-я), Максим Шалунов (37-я).
На данный момент «Локомотив» располагается на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 73 очками, а «Сочи» занимает 10-ю позицию, имея в своем активе 37 очков.
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7354 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Дмитрий Михайлов
Вратари
Даниил Исаев
Павел Хомченко
1-й период
00:00
Командный штраф
2-й период
22:20
Даниил Мисюль
23:09
Илья Николаев
30:24
Сергей Попов
32:21
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев, Денис Алексеев)
36:56
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Егор Сурин)
3-й период
50:33
Георгий Иванов
Статистика
Локомотив
Сочи
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит