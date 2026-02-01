Капитан «Динамо» прокомментировал неудачи команды в последних матчах

«Ответственность, дисциплина, неумение сыграть по счету — вот наши проблемы, когда мы ведем 4:1, 3:1. Если посмотреть на те игры, то в плей-офф это выигранные матчи. Правильная игра, строгая и надежная оборона — это первоначальные вещи. Мы нервничаем, психуем, нагнетаем, при игре пять на пять или пять на четыре не можем войти в зону. Есть такие эмоциональные качели, не говорю в оправдание, но надо работать», — сказал Ожиганов.