Капитан «Динамо» прокомментировал неудачи команды в последних матчах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главными проблемами в игре московского «Динамо» в последних матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги являются отсутствие ответственности, дисциплины и неумение сыграть по счету. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Игорь Ожиганов.
В воскресенье «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив дома омскому «Авангарду» со счетом 1:4. Московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Ответственность, дисциплина, неумение сыграть по счету — вот наши проблемы, когда мы ведем 4:1, 3:1. Если посмотреть на те игры, то в плей-офф это выигранные матчи. Правильная игра, строгая и надежная оборона — это первоначальные вещи. Мы нервничаем, психуем, нагнетаем, при игре пять на пять или пять на четыре не можем войти в зону. Есть такие эмоциональные качели, не говорю в оправдание, но надо работать», — сказал Ожиганов.
Защитник бело-голубых рассказал о микроклимате в команде на фоне последних поражений. «Как я уже сказал в раздевалке, наверное, болельщикам не понравятся эти слова, но сегодня было не стыдно посмотреть друг другу в глаза. За один день и ночь ничего не исправишь, но как ребята вышли заряженные, бились — это впечатлило. Если за это зацепиться от игры к игре, закрутить таким образом гайки, то ситуацию можно исправить», — отметил он.
Во время матча болельщики скандировали «Не позорьте имя “Динамо”. “Киньте камень в того, кто не грешен. Тяжелая ситуация, я с болельщиками раньше встречался, разговаривал”, — сказал Ожиганов.
Следующий матч «Динамо» проведет 10 февраля, команда в гостях сыграет с московским «Спартаком».