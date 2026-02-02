Ричмонд
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Кузнецов снова отметился ассистом

«Салават Юлаев» благодаря передаче Кузнецова обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: ХК Салават Юлаев

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Никита Зоркин (4-я минута) и Евгений Кулик (32). У «Нефтехимика» отличился Никита Хоружев (26).

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов, выступающий за «Салават Юлаев», отметился голевой передачей во втором матче подряд после восстановления от травмы. Всего на его счету 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 7 матчах за уфимскую команду, с которой Кузнецов подписал контракт 5 января.

«Салават Юлаев» (58 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, сместив «Нефтехимик» (57) на шестую строчку.

«Нефтехимик» 4 февраля в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью» 4 февраля. «Салават Юлаев» свою следующую игру проведет после намеченного на 7—8 февраля Матча звезд КХЛ. 13 февраля команда примет магнитогорский «Металлург».

Салават Юлаев
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
2.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8491 зритель
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Гришин
Вратари
Семен Вязовой
Филипп Долганов
(00:00-57:57)
1-й период
00:26
Шелдон Ремпал
03:52
Никита Зоркин
(Евгений Кузнецов, Владимир Бутузов)
17:22
Шелдон Ремпал
2-й период
25:40
Никита Хоружев
(Матвей Заседа, Никита Хлыстов)
27:51
Девин Броссо
31:06
Евгений Кулик
(Егор Сучков, Александр Жаровский)
32:03
Илья Пастухов
32:50
Евгений Кузнецов
39:26
Дамир Жафяров
3-й период
47:06
Шелдон Ремпал
Статистика
Салават Юлаев
Нефтехимик
Штрафное время
10
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит