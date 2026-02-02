«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик», Кузнецов снова отметился ассистом

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов, выступающий за «Салават Юлаев», отметился голевой передачей во втором матче подряд после восстановления от травмы. Всего на его счету 5 очков (1 гол + 4 передачи) в 7 матчах за уфимскую команду, с которой Кузнецов подписал контракт 5 января.