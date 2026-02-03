Ричмонд
СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ

Петербургский клуб обыграл минское «Динамо» в серии буллитов. СКА прервал серию поражений из семи матчей.

Источник: ХК СКА

Петербургский СКА в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч прошел в Минске и закончился со счетом 4:3 в пользу петербургского клуба.

У «Динамо» шайбы на счету Даниила Липского (девятая минута), Роба Хэмилтона (26) и Андрея Стася (53). У СКА отличились Николай Голдобин (6), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27). Победный буллит забросил Рокко Гримальди.

СКА прервал клубный антирекорд по числу поражений подряд. Ранее команда Игоря Ларионова проиграла семь матчей подряд.

«Динамо» потерпело четвертое поражение кряду.

СКА набрал 56 очков в 51 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 67 очками в 52 встречах расположилось на третьей строчке.

Динамо Мн
3:4
1:2, 1:0, 1:0, 0:1
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Василий Демченко
(00:00-26:34)
Сергей Иванов
Закари Фукале
(c 26:34)
1-й период
02:44
Тай Смит
05:41
Николай Голдобин
(Андрей Педан, Валентин Зыков)
08:03
Даниил Липский
(Виталий Пинчук)
09:05
Джозеф Бландизи
(Сергей Сапего, Рокко Гримальди)
12:11
Валентин Зыков
2-й период
25:28
Роберт Хэмилтон
(Сергей Кузнецов, Рияз Галиев)
3-й период
47:28
Даррен Дитц
49:09
Брендан Лайпсик
52:34
Андрей Стась
(Егор Бориков, Сергей Кузнецов)
58:21
Сергей Кузнецов
58:21
Андрей Педан
Овертайм
65:00
Рокко Гримальди
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Рокко Гримальди
(СКА)
Статистика
Динамо Мн
СКА
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит