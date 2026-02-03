СКА прервал антирекордную серию поражений в КХЛ

Петербургский СКА в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч прошел в Минске и закончился со счетом 4:3 в пользу петербургского клуба.
У «Динамо» шайбы на счету Даниила Липского (девятая минута), Роба Хэмилтона (26) и Андрея Стася (53). У СКА отличились Николай Голдобин (6), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27). Победный буллит забросил Рокко Гримальди.
СКА прервал клубный антирекорд по числу поражений подряд. Ранее команда Игоря Ларионова проиграла семь матчей подряд.
«Динамо» потерпело четвертое поражение кряду.
СКА набрал 56 очков в 51 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 67 очками в 52 встречах расположилось на третьей строчке.
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Василий Демченко
(00:00-26:34)
Сергей Иванов
Закари Фукале
(c 26:34)
02:44
Тай Смит
05:41
Николай Голдобин
(Андрей Педан, Валентин Зыков)
08:03
Даниил Липский
(Виталий Пинчук)
09:05
Джозеф Бландизи
(Сергей Сапего, Рокко Гримальди)
12:11
Валентин Зыков
25:28
Роберт Хэмилтон
(Сергей Кузнецов, Рияз Галиев)
47:28
Даррен Дитц
49:09
Брендан Лайпсик
52:34
Андрей Стась
(Егор Бориков, Сергей Кузнецов)
58:21
Сергей Кузнецов
58:21
Андрей Педан
65:00
Рокко Гримальди
победный бросок: Рокко Гримальди
(СКА)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит