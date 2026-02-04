Ротенберг рассказал о применении искусственного интеллекта в тренерской деятельности

— Виртуальный мир никогда не заменит реальный. В искусственном интеллекте нет души. Чтобы играть в хоккей нужна душа! Да, мы можем собрать аналитические данные, задать вопросы. Дополнительная информация! Это правильно: изучать, развиваться, учиться. Но никакой искусственный интеллект никогда не заменит упражнения: прыжок в высоту, бросок. Человек никогда не получит такого же удовольствия при игре в компьютер, как если бы он делал это сам, своими руками. В плане образования искусственный интеллект — правильно. Надо развиваться, учиться, но в меру. Все хорошо в меру.