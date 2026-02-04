Ротенберг рассказал о применении искусственного интеллекта в тренерской деятельности

— Недавно экс-спортивный директор «Сочи» рассказал, как их тренер использовал Chat GPT. Применяете ли вы искусственный интеллект в своей деятельности?
— Виртуальный мир никогда не заменит реальный. В искусственном интеллекте нет души. Чтобы играть в хоккей нужна душа! Да, мы можем собрать аналитические данные, задать вопросы. Дополнительная информация! Это правильно: изучать, развиваться, учиться. Но никакой искусственный интеллект никогда не заменит упражнения: прыжок в высоту, бросок. Человек никогда не получит такого же удовольствия при игре в компьютер, как если бы он делал это сам, своими руками. В плане образования искусственный интеллект — правильно. Надо развиваться, учиться, но в меру. Все хорошо в меру.
Мы поиграли три часа в хоккей — здорово. После полчаса разрешаем ребятам поиграться в гаджетах, задать вопросы искусственному интеллекту. Это правильно! Может быть, ребятам интересно изучить историю развития хоккея. Они могут задать вопрос искусственному интеллекту и получить ответ, что было, например, в 1945-м году: построили театр в Новосибирске. Или как развивался хоккей, в каких странах. Конечно, для саморазвития это можно спрашивать.
Ранее Ротенберг провел мастер-класс для сборной России до 17 лет.