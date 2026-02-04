Ротенберг — о Chat GPT: «Бывает, спрашиваю. Мы должны развиваться и всегда оставаться на одной волне с 17-летними»

Мне один парень говорит: «Давайте посоревнуемся, вы сможете прыгнуть полтора метра со мной на коньках?» Я бы с удовольствием, но если прыгну полтора метра, то, возможно, просто колени не соберу. В 20 лет я бы прыгнул с ним. Он говорит: «Как же так, вы же молодой, давайте прыгать вместе». Это интересно. Для меня большая честь общаться с такими ребятами. Какие-то прыжки я смог с ними сделать. Но полтора метра прыгнуть не смог. Метр 15 сантиметров смог прыгнуть только один игрок, впервые за все время.