Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
0
:
Барыс
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
6.96
П2
1.16
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
3.85
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Айлендерс
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Ротенберг — о Chat GPT: «Бывает, спрашиваю. Мы должны развиваться и всегда оставаться на одной волне с 17-летними»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ» о вопросах искусственному интеллекту.

Источник: РИА "Новости"

— Вы что-то спрашиваете у искусственного интеллекта?

— Честно, очень редко. Бывает, да. Для саморазвития, почему нет. Это же современные технологии. Мы должны развиваться и всегда уметь оставаться на одной волне с 17-летними.

Мне один парень говорит: «Давайте посоревнуемся, вы сможете прыгнуть полтора метра со мной на коньках?» Я бы с удовольствием, но если прыгну полтора метра, то, возможно, просто колени не соберу. В 20 лет я бы прыгнул с ним. Он говорит: «Как же так, вы же молодой, давайте прыгать вместе». Это интересно. Для меня большая честь общаться с такими ребятами. Какие-то прыжки я смог с ними сделать. Но полтора метра прыгнуть не смог. Метр 15 сантиметров смог прыгнуть только один игрок, впервые за все время.

Ранее Ротенберг провел мастер-класс для сборной России до 17 лет.