Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.31
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.20
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Главный тренер «Авангарда» пропустит матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Буше пропустит матч КХЛ с «Автомобилистом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше не будет руководить командой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста», сообщается в Telegram-канале клуба.

Встреча пройдет в Омске в четверг и начнется в 16:30 мск. «Авангард» обеспечит себе попадание в плей-офф, если не проиграет «Автомобилисту» в основное время.

«В связи с запланированным отсутствием Ги Буше в Омске, команду на матч с “Автомобилистом” в качестве и.о. главного тренера выведет Дэйв Барр», — говорится в сообщении «Авангарда».

После 51 матча «Авангард» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.