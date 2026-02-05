Главный тренер «Авангарда» пропустит матч с «Автомобилистом»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше не будет руководить командой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста», сообщается в Telegram-канале клуба.
Встреча пройдет в Омске в четверг и начнется в 16:30 мск. «Авангард» обеспечит себе попадание в плей-офф, если не проиграет «Автомобилисту» в основное время.
«В связи с запланированным отсутствием Ги Буше в Омске, команду на матч с “Автомобилистом” в качестве и.о. главного тренера выведет Дэйв Барр», — говорится в сообщении «Авангарда».
После 51 матча «Авангард» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.