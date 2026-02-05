Ричмонд
«Авангард» проиграл «Автомобилисту», но досрочно вышел в плей-офф КХЛ

«Авангард» без главного тренера проиграл «Автомобилисту» в овертайме со счетом 2:3.

Источник: РБК Спорт

Омский «Авангард» в овертайме проиграл «Автомобилисту» в матче «Фонбет» — КХЛ, но все равно досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу екатеринбургского клуба. У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (22-я минута) и Эндрю Потуральски (39). Шайбы «Автомобилиста» на счету Романа Горбунова (12) и Александра Шарова (59). Горбунов (62) оформил дубль в овертайме и принес победу «Автомобилисту».

Омичи провели матч без главного тренера Ги Буше, его отсутствие в клубе назвали «запланированным».

«Авангард» стал вторым клубом КХЛ, который досрочно вышел в плей-офф. Первым обеспечил себе место в «играх на вылет» лидер КХЛ магнитогорский «Металлург».

Омскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате еще 16 игр, последняя из них — 19 марта с череповецкой «Северсталью».

Авангард
2:3
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.02.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Николай Заварухин
Вратари
Никита Серебряков
Владимир Галкин
(00:00-57:05)
Владимир Галкин
(c 58:08)
1-й период
11:04
Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
2-й период
21:25
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский, Артем Блажиевский)
26:24
Максим Лажуа
38:11
Эндрю Потуральски
3-й период
58:08
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер)
Овертайм
61:27
Роман Горбунов
Статистика
Авангард
Автомобилист
Штрафное время
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит