«Авангард» проиграл «Автомобилисту», но досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» в овертайме проиграл «Автомобилисту» в матче «Фонбет» — КХЛ, но все равно досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу екатеринбургского клуба. У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (22-я минута) и Эндрю Потуральски (39). Шайбы «Автомобилиста» на счету Романа Горбунова (12) и Александра Шарова (59). Горбунов (62) оформил дубль в овертайме и принес победу «Автомобилисту».
Омичи провели матч без главного тренера Ги Буше, его отсутствие в клубе назвали «запланированным».
«Авангард» стал вторым клубом КХЛ, который досрочно вышел в плей-офф. Первым обеспечил себе место в «играх на вылет» лидер КХЛ магнитогорский «Металлург».
Омскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате еще 16 игр, последняя из них — 19 марта с череповецкой «Северсталью».
Ги Буше
Николай Заварухин
Никита Серебряков
Владимир Галкин
(00:00-57:05)
Владимир Галкин
(c 58:08)
11:04
Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
21:25
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский, Артем Блажиевский)
26:24
Максим Лажуа
38:11
Эндрю Потуральски
58:08
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер)
61:27
Роман Горбунов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит