«Авангард» проиграл «Автомобилисту», но досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу екатеринбургского клуба. У «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (22-я минута) и Эндрю Потуральски (39). Шайбы «Автомобилиста» на счету Романа Горбунова (12) и Александра Шарова (59). Горбунов (62) оформил дубль в овертайме и принес победу «Автомобилисту».