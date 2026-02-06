Омский «Авангард» вышел в плей‑офф, несмотря на поражение в матче с «Авто»

Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей‑офф Кубка Гагарина‑2026. Хотя команда уступила «Автомобилисту» в овертайме со счётом 2:3, этого хватило для выхода в следующую стадию турнира.
Вместо главного тренера Ги Буше, уехавшего в Канаду, команду выводил на лёд Дэйв Барр. Решающий гол в овертайме забил нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов, оформивший дубль. Среди «ястребов» отличились Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски.
Матч стал пятой встречей команд в сезоне: ранее соперники одержали по две победы. «Авангард» активно атаковал, создавал моменты (в том числе попадания в перекладину), но «Автомобилист» грамотно оборонялся и использовал контратаки.
Сейчас «Авангард» занимает 2‑е место в восточной конференции КХЛ, имея в активе 76 очков после 52 матчей.
Напомним, сразу несколько игроков омского клуба назвали лучшими в КХЛ. В этот список вошёл и капитан команды Дамир Шарипзянов.
Ги Буше
Николай Заварухин
Никита Серебряков
(00:00-61:27)
Владимир Галкин
(00:00-57:05)
Владимир Галкин
(58:08-61:27)
11:04
Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
21:25
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский, Артем Блажиевский)
26:24
Максим Лажуа
38:11
Эндрю Потуральски
58:08
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер)
61:27
Роман Горбунов
(Брукс Мэйсек, Владимир Галкин)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит