Омский «Авангард» вышел в плей‑офф, несмотря на поражение в матче с «Авто»

В этом году «Авангард» снова поборется за Кубок Гагарина.

Источник: БЕЛТА

Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей‑офф Кубка Гагарина‑2026. Хотя команда уступила «Автомобилисту» в овертайме со счётом 2:3, этого хватило для выхода в следующую стадию турнира.

Вместо главного тренера Ги Буше, уехавшего в Канаду, команду выводил на лёд Дэйв Барр. Решающий гол в овертайме забил нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов, оформивший дубль. Среди «ястребов» отличились Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски.

Матч стал пятой встречей команд в сезоне: ранее соперники одержали по две победы. «Авангард» активно атаковал, создавал моменты (в том числе попадания в перекладину), но «Автомобилист» грамотно оборонялся и использовал контратаки.

Сейчас «Авангард» занимает 2‑е место в восточной конференции КХЛ, имея в активе 76 очков после 52 матчей.

Напомним, сразу несколько игроков омского клуба назвали лучшими в КХЛ. В этот список вошёл и капитан команды Дамир Шарипзянов.

Авангард
2:3
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.02.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Николай Заварухин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-61:27)
Владимир Галкин
(00:00-57:05)
Владимир Галкин
(58:08-61:27)
1-й период
11:04
Роман Горбунов
(Джесси Блэкер)
2-й период
21:25
Николай Прохоркин
(Дмитрий Рашевский, Артем Блажиевский)
26:24
Максим Лажуа
38:11
Эндрю Потуральски
3-й период
58:08
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Джесси Блэкер)
Овертайм
61:27
Роман Горбунов
(Брукс Мэйсек, Владимир Галкин)
Статистика
Авангард
Автомобилист
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит