Американец Лабанк назвал невероятной атмосферу на Матче звезд КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Атмосфера на Фонбет — Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) радует игроков, они отлично проводят время на мероприятии. Такое мнение ТАСС высказал американский нападающий «Шанхай Дрэгонс» и команды KHL World Stars Кевин Лабанк.
KHL World Stars в полуфинале уступила KHL U23 Stars со счетом 5:8. В мастер-шоу Лабанк для исполнения буллита надел шляпу персонажа Рейдена из игры «Мортал Комбат». Забить гол форварду помог его сын.
«Это невероятно, очень много болельщиков, все громко поддерживают всех, — сказал Лабанк. — Я провожу отличное время здесь, как и все в командах. Что касается буллита, это получилось забавно и прекрасно. Классный гол, но все это в большей степени для забавы».