Американец Лабанк назвал невероятной атмосферу на Матче звезд КХЛ

«Это невероятно, очень много болельщиков, все громко поддерживают всех, — сказал Лабанк. — Я провожу отличное время здесь, как и все в командах. Что касается буллита, это получилось забавно и прекрасно. Классный гол, но все это в большей степени для забавы».