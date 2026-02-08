Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.46
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.68
П2
4.31
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Американец Лабанк назвал невероятной атмосферу на Матче звезд КХЛ

Форвард на этом мероприятии играет за KHL World Stars.

Источник: KHL

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Атмосфера на Фонбет — Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) радует игроков, они отлично проводят время на мероприятии. Такое мнение ТАСС высказал американский нападающий «Шанхай Дрэгонс» и команды KHL World Stars Кевин Лабанк.

KHL World Stars в полуфинале уступила KHL U23 Stars со счетом 5:8. В мастер-шоу Лабанк для исполнения буллита надел шляпу персонажа Рейдена из игры «Мортал Комбат». Забить гол форварду помог его сын.

«Это невероятно, очень много болельщиков, все громко поддерживают всех, — сказал Лабанк. — Я провожу отличное время здесь, как и все в командах. Что касается буллита, это получилось забавно и прекрасно. Классный гол, но все это в большей степени для забавы».